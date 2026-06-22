De la Espriella dice que "no habrá persecuciones" contra quienes piensen diferente a él

Barranquilla (Colombia), 21 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales de este domingo, según el conteo preliminar de votos, aseguró que, si se confirma su ventaja en el escrutinio oficial, gobernará para todos los colombianos y descartó represalias contra quienes no apoyaron su candidatura.

"No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables sino compatriotas que piensan diferente pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros", afirmó De la Espriella ante sus seguidores sobre una tarima en Barranquilla.

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