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De la Espriella: En Colombia han triunfado la esperanza y la voluntad de un pueblo

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Barranquilla (Colombia), 21 jun (EFE).- El ultradrechista Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial este domingo en Colombia, según el conteo preliminar de votos, aseguró que con su victoria han triunfado la esperanza y la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino y que ha recuperado la dignidad nacional.

"Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino, ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la República y ha triunfado la esperanza", dijo De la Espriella ante sus seguidores en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, donde votó y esperó los resultados. EFE

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