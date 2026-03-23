Zapatero reivindica su amistad con Delcy y Jorge Rodríguez: "Han trabajado siempre para que hubiera diálogo"

Durante el periodo comprendido entre 2016 y 2019, José Luis Rodríguez Zapatero desempeñó un papel destacado como mediador en los procesos de diálogo político en Venezuela, buscando acercamientos tanto con la oposición como con el gobierno venezolano. En ese contexto, el exmandatario español remarcó el respaldo que recibió de Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Zapatero subrayó que estos dirigentes lo apoyaron en situaciones complejas, especialmente en la tarea de conseguir la liberación de presos políticos, según informó Europa Press a partir de una entrevista concedida a Onda Cero.

Tal como difundió Europa Press, Zapatero afirmó que la colaboración de los hermanos Rodríguez se centró, según sus palabras, en evitar que se consolidara una política represiva en el país sudamericano. Explicó que ambos líderes mantuvieron una actitud favorable al diálogo y la búsqueda de soluciones políticas, lo que permitió abrir caminos para la liberación de personas detenidas. Además, el expresidente español precisó que durante sus gestiones no existió condición alguna que exigiese a los liberados abandonar la actividad política o el país.

En la citada entrevista, Zapatero defendió abiertamente la relación de confianza y amistad que mantiene con los hermanos Rodríguez. Indicó que no oculta estos vínculos y declaró: “No la voy a negar, sería ridículo y absurdo, porque me han ayudado y yo les he ayudado a ellos. Algún día esto se sabrá en la historia”. Al relatar su vivencia personal, insistió en que su interlocución con los dirigentes venezolanos fue esencial en los momentos más delicados, mientras la situación política del país se tornaba compleja.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, Zapatero insistió en que las gestiones que llevó adelante en Venezuela tuvieron como prioridad evitar una escalada de violencia que desembocase en una guerra civil. Según señaló, estas actuaciones se desarrollaron de forma “gigantesca, de esfuerzo” y, detalló, sin percibir compensación económica a cambio de sus labores orientadas a la liberación de cientos de presos.

En relación a su labor como consultor, el expresidente explicó su implicación limitada en la empresa Análisis Relevante, compañía investigada en el marco del caso “Plus Ultra” y cuyo socio mayoritario es Julio Martínez. Según publicó Europa Press, Zapatero afirmó que se le solicitó realizar tareas de asesoría durante la fase inicial de constitución de la consultora. Destacó que en ningún momento tuvo intención de integrarse como socio, remarcando: “No formo parte de ninguna sociedad. Y, además, no he constituido nunca una sociedad”.

El exjefe del Ejecutivo aseguró que su colaboración se llevó a cabo como trabajador autónomo, subrayando los motivos de transparencia y legalidad al preferir esta vía: “Siempre he querido ser absolutamente directo, limpio, transparente. Pagar el 42 en lugar del 25. Es público que esto es así, sobre todo cuando haces una actividad de asesoramiento, de conferencias”. Aseguró haber declarado todos los ingresos por esta actividad, cumpliendo sus obligaciones fiscales e informando sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Según detalló Europa Press, Zapatero también precisó que su actividad como consultor estuvo delimitada, y que desconocía la identidad de los clientes de la empresa Análisis Relevante. Declaró: “No tengo el dato sobre ‘quiénes’ eran los clientes de Análisis Relevante porque no pertenezco a esa sociedad”, aunque confirmó su conocimiento acerca de la relación de Julio Martínez con Plus Ultra. Aclaró igualmente que no dispone de detalles sobre los vínculos que la consultora mantiene o ha mantenido con otras compañías o clientes.

En referencia directa a su relación con Delcy y Jorge Rodríguez, Zapatero insistió que ambos “han trabajado siempre para que hubiera diálogo y para que lo que es la política de presos no fuera la que es”. Asimismo, comentó que su experiencia, compartida tanto con el gobierno venezolano como con la oposición, permitió que en situaciones difíciles los actores de ambos lados del conflicto supieran cuáles eran sus intenciones y límites durante su participación en las negociaciones.

Europa Press consignó que Zapatero señaló que, en su momento, los opositores venezolanos podrán referirse con mayor libertad a la labor desempeñada por los hermanos Rodríguez y la suya propia, una vez que la situación en Venezuela se estabilice. Reiteró que sus esfuerzos estuvieron encaminados siempre a encontrar soluciones dialogadas y respetuosas, actuando con la convicción de evitar rupturas mayores en la sociedad venezolana.

En la entrevista, el expresidente indicó que su colaboración en favor de la liberación de presos y el fortalecimiento del diálogo en Venezuela fue resultado de una convicción personal y de un compromiso con la legalidad y la transparencia, tanto en el plano político como en el profesional. Destacó que todas sus actuaciones vinculadas a labores de asesoría y consultoría fueron facturadas con claridad y según la normativa vigente.

De acuerdo con el medio Europa Press, Zapatero señaló que parte del impacto de su gestión aún no ha sido plenamente reconocida y anticipó que, cuando el contexto político venezolano permita un análisis más distanciado, se reconocerá la relevancia de los puentes tendidos en esos años, así como el papel específico de los actores implicados en el proceso de diálogo y mediación.