Roche inaugura en Basilea (Suiza) una nueva sede de investigación de su Instituto de Biología Humana

El Edificio 92, diseñado para hospedar hasta 250 investigadores, se plantea como un punto de encuentro interdisciplinario que pretende cerrar la brecha entre la ciencia básica y la aplicada, tal como detalló la compañía farmacéutica Roche durante la inauguración de su nueva sede de investigación del Instituto de Biología Humana (IHB) en Basilea, Suiza. Según informó Roche, la infraestructura cuenta con laboratorios modulares destinados a incentivar tanto el crecimiento sostenible como la colaboración entre diferentes áreas del conocimiento, con el claro objetivo de acelerar el desarrollo de medicamentos innovadores.

La nueva sede, que posiciona a Basilea como referente en la investigación biomédica, se especializa en sistemas avanzados de modelos humanos para acelerar los procesos de descubrimiento y desarrollo farmacéutico. De acuerdo con lo publicado por Roche, su decisión de abrir este centro refuerza el compromiso de la empresa con Suiza como polo de innovación global, respaldado por inversiones anuales superiores a los 3.835 millones de euros en investigación. Thomas Schinecker, CEO del grupo, explicó que el propósito del IHB consiste en desplegar el potencial de los sistemas de modelos humanos para transformar el hallazgo de nuevos tratamientos.

Schinecker afirmó que la combinación de modelos de organoides humanos con inteligencia artificial promete redefinir los métodos de búsqueda y desarrollo de nuevos fármacos, haciendo estos procesos más predictivos y eficientes. Además, señaló que la colaboración con socios estratégicos permitirá ofrecer con mayor velocidad terapias innovadoras a los pacientes. “Junto con nuestros socios, nuestro objetivo es llevar tratamientos innovadores a los pacientes más rápido”, subrayó el CEO durante el acto inaugural, según consignó Roche.

Por su parte, Azad Bonni, director del Instituto de Biología Humana, resaltó la importancia de incorporar tecnologías avanzadas en la medicina moderna. Indicó, de acuerdo con lo publicado por Roche, que el enfoque en sistemas pioneros de modelos humanos permitirá superar las limitaciones de la investigación tradicional y predecir con mayor precisión la eficacia y el funcionamiento de nuevos tratamientos en personas reales. Bonni añadió que la nueva infraestructura ofrecerá a los científicos la posibilidad de avanzar y aplicar descubrimientos en la intersección de las ciencias fundamentales e industriales, lo que contribuirá a transformar el modo como se entienden y se abordan las enfermedades humanas.

El enfoque del IHB parte de la biología de enfermedades en humanos, incorporando tanto la biología computacional como la bioingeniería traslacional. Según reportó Roche, esto permite el desarrollo de sistemas que emulan con notable precisión la fisiología y patología humanas, como los organoides cultivados, modelos de tejido avanzado, sistemas de órgano en chip por microfluídica y simulaciones in silico. Estas herramientas allanan el camino para comprender los mecanismos subyacentes a las enfermedades y para evaluar terapias de una forma que previamente no era posible, transformando así el futuro de la investigación y el desarrollo en la industria farmacéutica.

Roche detalló que el IHB integra actividades científicas multidisciplinarias que brindan a los equipos la capacidad de crear modelos cada vez más sofisticados. Este entorno favorece la colaboración entre expertos de diversas disciplinas, acelerando la generación de conocimiento aplicable en la práctica clínica. La empresa también remarcó que, más allá de la infraestructura en Basilea, actualmente invierte más de 1.533 millones de euros en el desarrollo complementario de instalaciones de investigación en esa ciudad y en Kaiseraugst, ambas en Suiza.

En términos de inversión, Roche ha destinado más de 7.666 millones de euros a sus infraestructuras suizas desde 2016, y el gasto total en investigación y desarrollo en Suiza durante la última década supera los 36.143 millones de euros, alcanzando los 44.906 millones de euros al contabilizar el conjunto de inversiones realizadas en el país durante ese periodo.

Dentro de la nueva sede, los laboratorios modulares han sido concebidos para adaptarse a diferentes disciplinas y necesidades tecnológicas, fomentando el intercambio de ideas y la experimentación con nuevas metodologías científicas. Según informó Roche, este diseño modular y flexible está alineado con un esquema de trabajo colaborativo que busca acelerar tanto la transferencia de descubrimientos científicos a la industria como la identificación de nuevas soluciones terapéuticas para enfermedades complejas.

La iniciativa de la compañía se apoya en una estrategia de innovación abierta, colaborando con diferentes organizaciones y grupos de investigación para potenciar la capacidad del instituto en la generación de conocimiento y desarrollo de medicamentos. Roche insiste en la importancia de cerrar la brecha entre la investigación básica y la aplicación industrial, factor que, según el grupo, resulta clave para responder a los retos médicos del presente y futuro.

Según publicó Roche, la visión del IHB es contribuir decisivamente a la evolución de la medicina personalizada mediante el uso de modelos preclínicos humanos, combinando datos obtenidos de organoides y otras tecnologías avanzadas con algoritmos de inteligencia artificial. El objetivo es optimizar los procesos, reducir los tiempos de desarrollo y aumentar la eficacia predictiva de las terapias de nueva generación. Con ello, la empresa aspira a que los tratamientos lleguen a los pacientes de forma más rápida y precisa.

La compañía también subraya que el trabajo del IHB supone una apuesta por el desarrollo sostenible, considerando los desafíos ambientales y sociales que enfrenta la investigación farmacéutica. La flexibilidad de los laboratorios y el enfoque interdisciplinario responden tanto a la necesidad de adaptación permanente ante nuevos retos científicos como a la exigencia de manejar los recursos de manera eficaz.

Tal como reportó Roche, la inauguración del IHB en Basilea se enmarca en una estrategia más amplia de inversión e innovación que busca consolidar a Suiza como uno de los centros globales de referencia en I+D farmacéutica. Con la apertura de este centro, la compañía señala un avance significativo en la integración de modelos biológicos humanos y tecnologías digitales, elevando la capacidad de entender y de intervenir en las enfermedades humanas de manera más precisa.