Pinterest apoya las leyes que prohíben las RRSS a los menores de 16 años: "El tiempo de la autorregulación ha pasado"

Bill Ready, director ejecutivo de Pinterest, explicó que una de las estrategias implementadas por su plataforma consiste en eliminar las funciones sociales para adolescentes y definir todas las cuentas de menores de 16 años como privadas, como una manera de garantizar mayor seguridad y confianza para los usuarios jóvenes. Ready detalló su postura sobre la necesidad de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, una medida que considera indispensable para enfrentar los riesgos actuales que experimenta esta franja etaria. Según publicó Time, el ejecutivo subrayó que la industria tecnológica ha fallado durante años al no ubicar la seguridad de los adolescentes como una prioridad, lo que derivó en lo que definió como un “experimento social a gran escala”.

De acuerdo con el medio Time, Ready fundamentó esta perspectiva citando los efectos negativos que, a su juicio, han afectado a la juventud tras años de permisividad: “Los resultados son ahora dolorosamente claros: aumento de la ansiedad y la depresión, disminución de la concentración y aulas que compiten por la atención”. Además, hizo énfasis en que las consecuencias para la salud mental y el rendimiento académico de los menores requieren medidas inmediatas y coordinadas entre los legisladores y las empresas tecnológicas.

Ready sostuvo en su artículo que el tiempo de la autorregulación ha concluido y se refirió a la importancia de un marco regulatorio que imponga restricciones estrictas al uso de redes sociales por parte de los adolescentes. Argumentó que, si bien “el cumplimiento legal no es sinónimo de seguridad”, resulta preferible contar con “una protección imperfecta” a la ausencia total de regulaciones. El directivo se apoyó en ejemplos históricos, como las prohibiciones vinculadas al tabaco, el alcohol y la conducción, para ilustrar el valor de legislar sobre riesgos relacionados con la salud y la seguridad.

Pinterest ha mostrado su apoyo expreso a los gobiernos que ya han iniciado procesos legislativos para limitar o prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. De acuerdo con Time, Ready destacó el caso de Australia, donde se ha implementado esta restricción, así como los planes anunciados por España, Reino Unido y Francia para seguir una línea similar en el futuro inmediato. Según reportó el medio, Ready subrayó con estas menciones la tendencia internacional hacia la protección de los menores en redes.

En Estados Unidos el enfoque legislativo sobre el tema sigue una dirección algo diferente, ya que las discusiones se centran en la verificación de la edad en las tiendas de aplicaciones. Pinterest ha respaldado esta opción, que según Ready permitiría establecer “un marco uniforme y seguro para la privacidad”, dirigido a facilitar el control parental y la rendición de cuentas de todas las aplicaciones. Este sistema, en opinión del directivo citado por Time, ofrecería experiencias adaptadas a cada grupo etario y obligaría a rendir cuentas no solo a los desarrolladores de aplicaciones sino también a los sistemas operativos de los propios dispositivos móviles.

Ready afirmó que las decisiones adoptadas en Pinterest para proteger a los menores, entre ellas la eliminación de capacidades sociales específicas y el carácter privado de todas las cuentas para menores de 16 años, no provocaron una reducción en el interés de los jóvenes por la plataforma. Más bien, según sus propias palabras recogidas por Time, estas medidas han fortalecido la confianza en la marca, al priorizar explícitamente el bienestar y la seguridad de este sector de usuarios.

La postura de Ready incorpora un llamado a la acción dirigido tanto a empresas tecnológicas como a los responsables políticos, puntualizando la necesidad de normativas claras y herramientas verificables que eviten la exposición de adolescentes a los riesgos derivados del uso sin filtros de redes sociales. Para el ejecutivo, se trata de avanzar hacia un modelo regulatorio que garantice la protección de los menores en línea, emulando las políticas adoptadas en otros ámbitos donde la prevención legislativa ha demostrado ser efectiva.

El directivo de Pinterest sostiene que el consenso internacional en torno a la regulación del acceso a redes sociales por parte de adolescentes se encuentra en desarrollo y que tanto los avances legislativos de gobiernos como los cambios internos realizados por compañías tecnológicas apuntan en la dirección de blindar la seguridad digital de los menores de 16 años.