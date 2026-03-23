La confianza de los consumidores europeos se hunde a mínimos desde 2023 tras el conflicto de Oriente Próximo

La estimación preliminar sobre el índice de confianza del consumidor en la Unión Europea revela que en marzo esta variable se ubica en los niveles más bajos desde octubre de 2023, en un contexto marcado por la escalada de tensiones en Oriente Próximo a raíz de las acciones militares entre Estados Unidos, Israel e Irán. La Comisión Europea informó que este retroceso resulta notable tanto entre los Veintisiete como en el grupo de países de la zona euro, con caídas significativas que superan los tres puntos en comparación con mediciones previas.

Según detalló la Comisión Europea, el barómetro que evalúa la confianza de los consumidores experimentó un descenso de 3,4 puntos entre los Estados miembros, alcanzando un valor de -15,2. En el caso específico de los países que conforman la eurozona, el descenso fue aún más pronunciado, con una caída de cuatro puntos hasta situarse en -16,3. Ambas cifras reflejan un deterioro considerable respecto al promedio que sostiene este indicador en el largo plazo.

El informe difundido por la Comisión Europea atribuye este descenso generalizado a la preocupación e incertidumbre originadas por el conflicto desatado en Oriente Próximo, especialmente después de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de este último. Estas circunstancias han influido de manera directa en las expectativas y percepciones de los consumidores europeos, quienes muestran menos disposición hacia el consumo y un mayor temor frente al futuro económico.

De acuerdo con lo publicado por la Comisión Europea, el indicador de confianza no solo se sitúa por debajo de los niveles observados durante los meses previos, sino que marca el registro más bajo alcanzado en los últimos cinco meses. El organismo señala que estos resultados evidencian cómo los acontecimientos internacionales pueden afectar de modo inmediato el clima de confianza entre la población y los hogares en Europa.

Reportó la Comisión Europea que el barómetro en cuestión tiene como objetivo medir el sentimiento predominante entre los consumidores de la Unión Europea y la eurozona, utilizando para ello encuestas regulares a lo largo del territorio comunitario. El deterioro registrado en marzo refleja no solo el impacto de los factores externos, sino también el efecto acumulativo de la volatilidad geopolítica sobre las decisiones económicas y el comportamiento financiero de los ciudadanos.

A lo largo de la publicación, la Comisión Europea recalca que tales descensos en el indicador de confianza suelen estar asociados a episodios de inestabilidad internacional, lo que repercute en una disminución del gasto y en una mayor cautela con respecto a la economía doméstica. La tendencia observada durante marzo condensa la reacción de los consumidores ante un contexto caracterizado por la incertidumbre global, que incide directamente en las previsiones de recuperación y crecimiento en la región.