COE, Iberdrola e ISDE impulsan el VI programa 'Experta' para promover el liderazgo femenino

El curso ‘Experta en Derecho, Empresa y Finanzas en el Ámbito Deportivo’ inició su sexta edición con la meta de facilitar la formación de mujeres para ocupar puestos de responsabilidad en el sector deportivo, según publicó el Comité Olímpico Español (COE). Esta iniciativa, promovida de manera conjunta por el COE, Iberdrola y el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), incluye un plan académico de siete meses de duración y da comienzo este lunes. Está dirigido a mujeres deportistas en actividad y retiradas, así como a profesionales jurídicas y del sector deportivo, ofreciendo capacitación avanzada para acceder a cargos de dirección, gestión y asesoría jurídica dentro del mundo deportivo.

De acuerdo con el COE, el curso cuenta con la colaboración de ISDE, encargado de aportar su experiencia en el ámbito jurídico, empresarial y financiero aplicado al deporte. El desarrollo formativo contempla un itinerario específico de coaching y empoderamiento, a cargo de la medallista olímpica Maribel Martínez de Murguía, de Entrenadores de Talento. Esta vertiente busca fortalecer las habilidades de liderazgo, la visión estratégica y el desarrollo profesional de quienes participan. El medio detalló que este componente práctico se añade a la formación técnica con el objetivo de dotar a las mujeres de herramientas para asumir funciones directivas y de gestión.

La puesta en marcha del programa se inscribe en el acuerdo de colaboración entre el COE e Iberdrola, que desde 2020 trabajan conjuntamente para potenciar la igualdad de oportunidades y consolidar la representación femenina en el deporte. Según consignó el COE en información oficial, la iniciativa ha permitido ya la formación de más de 95 mujeres en ediciones previas, facilitando su promoción hacia destinos de mayor responsabilidad dentro de clubes, federaciones, organismos y otras entidades deportivas.

El programa aborda los principales ámbitos de la gestión deportiva y la industria del entretenimiento. Entre los contenidos se incluyen el análisis del deporte en la sociedad del entretenimiento, habilidades de dirección y gestión de equipos, comunicación y marca personal, marketing, patrocinio, y aspectos financieros y fiscales de las entidades deportivas. Las participantes también adquieren herramientas para la evaluación de proyectos dentro del ámbito deportivo, reportó el COE. La coordinación académica del curso está en manos de Alberto Palomar Olmeda, presidente de la Comisión de Formación e Investigación del COE y profesor titular de Derecho Administrativo. Junto a él, participan ponentes especializados como Paula Fernández-Ochoa, Luis Miguel Calvo, Patricia Martínez, José Manuel González Jato y Rosa Rodríguez López.

El medio informó que el itinerario formativo se apoya en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, relacionado con igualdad de género. Esta alineación institucional busca reforzar políticas activas de igualdad de oportunidades y visibilidad para el talento femenino en los espacios de toma de decisión, de acuerdo con lo consignado por el COE.

En declaraciones recogidas por el COE, el presidente de la entidad, Alejandro Blanco, valoró la permanencia de este tipo de proyectos en la hoja de ruta del organismo: “La igualdad es uno de los valores fundamentales del Movimiento Olímpico y una prioridad estratégica, por lo que iniciativas como esta resultan esenciales para seguir avanzando en la presencia de mujeres tanto en la práctica deportiva como en los puestos de responsabilidad y decisión”.

Por parte de ISDE, su director general, Juan José Sánchez Puig, expresó su reconocimiento al programa: “Nos satisface enormemente participar en una iniciativa que conecta la formación con la realidad del sector deportivo y con la necesidad de seguir impulsando el liderazgo femenino en todos sus ámbitos”, citó el COE.

Tal como recordó el COE, la colaboración con Iberdrola ha facilitado en los últimos años resultados medibles en el aumento del acceso de mujeres a posiciones de gestión y liderazgo deportivo. El impulso renovado con esta nueva edición del curso confirma la voluntad de ambas instituciones de mantener una acción continuada que repercuta en la igualdad efectiva dentro y fuera de la competición.

El curso reserva espacios para la reflexión sobre la integración del derecho, la empresa y las finanzas en la gestión deportiva, además de proporcionar conocimientos actualizados sobre el funcionamiento de entidades y organismos del sector. Según el COE, la inclusión de formación en comunicación, gestión de marca personal y patrocinio responde a la demanda real del mercado y a las necesidades detectadas para acceder y mantenerse en puestos de toma de decisiones.

El ISDE contribuye a fortalecer la dimensión académica mediante la selección de ponentes experimentados y la actualización de contenidos conforme a las últimas tendencias en derecho deportivo, finanzas, dirección estratégica y organización de eventos. Iberdrola, en calidad de socio impulsor, promueve junto al COE iniciativas destinadas a consolidar la igualdad de condiciones y la visibilidad del liderazgo femenino en los entornos deportivos e institucionales, aseveró el COE.

Desde su lanzamiento en 2020, la iniciativa pretende responder a la demanda de una capacitación integral dirigida exclusivamente a mujeres, con la finalidad de ampliar el acceso femenino a ámbitos tradicionalmente ocupados por hombres dentro de la industria deportiva. El COE destacó que este tipo de programas resulta necesario para garantizar que el avance en la participación femenina se traduzca también en su representación en estructuras directivas y de decisión.