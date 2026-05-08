Asociación mexicana pide priorizar la atención del cáncer de ovario

Ciudad de México, 7 may (EFE).- La Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC) presentó este jueves un libro que busca que se priorice la atención del cáncer de ovario, que registra más de 5.000 casos al año y causa más de 3.000 muertes en el país.

El documento, titulado 'Priorización estratégica de cáncer de ovario: una ruta crítica para la supervivencia y la equidad', fue elaborado junto con pacientes y 15 médicos especialistas, y plantea propuestas para mejorar la sospecha clínica, el diagnóstico oportuno, el acceso a pruebas moleculares, la cirugía especializada y los tratamientos innovadores.

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Durante la presentación, realizada en la víspera del Día Mundial del Cáncer de Ovario, este 8 de mayo, se mencionó que el 70 % de los casos se detecta en etapas tres y cuatro, cuando las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente.

En etapas tempranas, la supervivencia puede alcanzar hasta el 80 %, pero cae a cerca del 30 % en etapa tres y a menos del 20 % en etapa cuatro.

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La activista y psicóloga Maru Sánchez de Lara, paciente con una mutación genética asociada al cáncer de ovario, relató el laberinto de diagnósticos tardíos que enfrentan muchas mujeres en México.

“No son gases. No es colitis. No es que esté nerviosa. Es que se está desarrollando un tumor”, dijo durante un conversatorio en Ciudad de México.

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La oncóloga Patricia Cortés Esteban explicó que uno de los grandes retos de este tipo de cáncer es que no cuenta con una prueba de tamizaje establecida, como ocurre con la mastografía para cáncer de mama o el papanicolaou para cáncer cervicouterino.

“Es un cáncer con una alta letalidad por un diagnóstico tardío”, apuntó Cortés e insistió en la necesidad de que el primer nivel de atención piense en esta enfermedad y descarte su presencia cuando existan síntomas de alarma, que suelen ser difusos y pueden confundirse con padecimientos gastrointestinales, urinarios o digestivos.

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La directora general de la AMLCC, Mayra Galindo, afirmó que “este documento no solo reúne evidencia, representa una visión compartida sobre cómo transformar la atención del cáncer de ovario en nuestro país”.

Entre los principales planteamientos, destacan fortalecer la capacitación del personal de primer contacto, establecer alertas clínicas, mejorar los mecanismos de referencia, ampliar el acceso a ultrasonido transvaginal especializado, pruebas genéticas y moleculares, y consolidar centros de referencia oncológica.

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La AMLCC insistió que llevará el documento ante autoridades de salud, instituciones públicas y organismos vinculados con medicina genómica para que el cáncer de ovario sea reconocido como una prioridad.