VARON Destaca el Bienestar Respiratorio como Regalo de Bienestar en su Campaña del Día de las Madres

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CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que se acerca el Día de la Madre, familias de todas partes dedican un tiempo a reflexionar sobre la salud, el confort y el bienestar de sus seres queridos. En esta ocasión especial, VARON invita a todos a tomarse un momento para valorar la importancia de mantener una buena salud, justo desde la comodidad del propio hogar.

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Para ayudar a más familias a experimentar la conveniencia del soporte respiratorio en casa, la Tienda en Línea de VARON México presenta una promoción especial por tiempo limitado, vigente del 29 de abril al 31 de mayo, ofreciendo descuentos de hasta un 38% en productos seleccionados de concentrador de oxigeno. Aproveche estas ofertas exclusivas para que elegir soluciones de salud consideradas para sus padres, abuelos y seres queridos sea más fácil que nunca.

Para obtener más información sobre esta campaña, por favor visite la página web oficial de VARON.

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VARON ofrece mucho más que simples productos; representa un compromiso con la calidad de vida, el confort y una atención compasiva. Entendemos que cada familia desea brindar el mejor apoyo posible a las personas que más aprecian. Es por ello que VARON se dedica a proporcionar soluciones respiratorias confiables y fáciles de usar, que satisfacen las necesidades prácticas del día a día.

Uno de los equipos destacados es el VARON VP-2, un concentrador de oxigeno portatil que ofrece una concentración de oxígeno de 93% ± 3% con flujo pulsado ajustable de 1 a 5 niveles. Incorpora dos modos de suministro: en modo sensor, la maquina de oxigeno libera oxígeno al detectar la inhalación, y si la respiración es débil, cambia automáticamente a un suministro periódico cada tres segundos para mantener el soporte.

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Con un peso de 2.2 kg, el dispositivo está diseñado para facilitar la movilidad. Incluye batería removible recargable con hasta 160 minutos de autonomía, además de opciones de batería extendida, cable de carga para automóvil y bolso de transporte, lo que permite un uso flexible de oxigeno portatil dentro y fuera del hogar.

Los consumidores pueden consultar la promoción completa y la línea de productos en Sitio Oficial de VARON.

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Contacto con Medios:VARON Concentrador de OxígenoEmail: support@varoninc.mxSitio web: https://varoninc.mx/

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FUENTE VARON