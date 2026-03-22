Minuto de silencio por el crimen de la menor de tres años en Torrevieja: "En un varapalo muy duro"

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, recibió información reciente de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, acerca del avance de la investigación sobre el asesinato de una menor de tres años en la localidad alicantina. Según relató Dolón, hasta el lunes no se podrá confirmar si se trata oficialmente de un caso de violencia vicaria, puesto que la respuesta formal de Madrid aún está pendiente. Esta comunicación se dio en el contexto de las muestras públicas de solidaridad tras el crimen de la niña, presuntamente a manos de su padre, y motivó la decisión de decretar dos días de luto municipal.

Según lo publicado por la prensa y basado en la información proporcionada por el propio alcalde, distintos segmentos de la sociedad local participaron este domingo en un minuto de silencio. Decenas de vecinos y figuras políticas encendieron su solidaridad congregándose en Torrevieja para rendir homenaje a la menor fallecida. El consistorio dispuso que las banderas ondearan a media asta, un gesto que, en palabras del alcalde y conforme detalló el medio, buscó acercar a la población al dolor de la familia y mostrar cercanía en momentos de alta conmoción y tristeza colectiva.

Dolón señaló, durante el acto, que la comunidad permanece conmocionada, marcada por el dolor y la incomprensión frente al hecho. El edil expresó su propósito de acompañar a la familia de la víctima en este momento, afirmando: “Queremos estar al lado de ese hombro que ahora mismo está muy dolido, el de la familia, con la que estamos compartiendo estos duros momentos”. El alcalde también apuntó que la madre de la menor, y expareja del presunto autor, se encuentra en su residencia habitual, acompañada por familiares cercanos. Tras el suceso, la madre recibió atención sanitaria en un hospital de la zona, informó Dolón.

Durante su intervención, el primer edil de Torrevieja identificó la jornada como uno de los sucesos más duros experimentados por la ciudad. Reconoció la necesidad de ayudar a la familia afectada y consideró que la sociedad tiene un papel fundamental en el apoyo para que puedan salir adelante. Destacó la relevancia de mantener la solidaridad y el respaldo hacia quienes sufren hechos como el ocurrido.

En el mismo marco, Felipe del Baño, comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer de la Generalitat Valenciana, intervino recordando a las víctimas de violencia machista que existen recursos y apoyos disponibles. Del Baño recalcó, en palabras consignadas por los medios, que “la Administración está detrás de ellas para ayudarlas, para acompañarlas, para protegerlas y para sacarlas de ese escenario”. El funcionario hizo hincapié en la necesidad de que las personas afectadas por este tipo de violencia confíen en las instituciones, ya que —según sus declaraciones— la intervención no se limita únicamente al momento inicial, sino que se extiende hasta lograr la integración social y laboral de las víctimas. Subrayó el acompañamiento institucional que busca evitar que las víctimas vuelvan a depender económicamente de su maltratador.

Las autoridades, de acuerdo con lo reportado por los medios, reiteraron la importancia de dar visibilidad a los sucesos de violencia machista y recordaron que hay recursos, atención sanitaria y acompañamiento psicológico a disposición de las familias afectadas. Además, insistieron en que existe salida a esta violencia y llamaron a las víctimas a pedir ayuda y a confiar en los sistemas de protección y apoyo existentes.

El minuto de silencio y las medidas de duelo reflejaron la reacción conjunta de la comunidad local, los representantes políticos y los servicios institucionales ante el crimen. Estos gestos buscaron ofrecer consuelo y respaldo a la familia de la víctima, así como provocar una reflexión colectiva en la sociedad de Torrevieja sobre la necesidad de enfrentar y erradicar el fenómeno de la violencia en el entorno familiar.