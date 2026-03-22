La Reina Sofía preside en Miami la entrega de los Sophia Awards for Excellence del Queen Sofía Spanish Institute

Durante el evento, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, hizo entrega de una proclamación oficial que establece el 21 de marzo como el Día del Queen Sofía Spanish Institute en reconocimiento a la labor de esta entidad en la promoción del intercambio cultural y educativo entre España y la comunidad hispana de Estados Unidos, según detalló el medio que dio cobertura a la gala. Esta declaración incluyó la mención a la iniciativa America&Spain250 impulsada en Florida por el Instituto, en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos. Asimismo, la fecha del 21 de marzo de 2026 fue instituida formalmente como el Día del Queen Sofía Spanish Institute en el condado de Miami-Dade, subrayando el alcance de las celebraciones previstas y la relevancia del instituto en el fortalecimiento de los vínculos internacionales.

La ceremonia tuvo lugar en el Pérez Art Museum Miami (PAMM) y estuvo presidida por la Reina Sofía, informó el medio. En este acto se entregaron los Sophia Awards for Excellence del Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), dirigidos a personas que han mostrado liderazgo y contribución al fomento de la cultura y el entendimiento entre comunidades hispanohablantes y estadounidenses. Entre los premiados de esta edición se encuentran Jorge M. y Darlene Pérez, así como Frank y Haydée Rainieri, reconocidos por su dedicación al desarrollo comunitario en Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

El medio reportó que la presidenta del QSSI, Pilar Lladó, fue la encargada de recoger uno de los premios y destacó que estos galardones reconocen a quienes han dedicado su esfuerzo y talento a crear vínculos culturales y sociales, favoreciendo el enriquecimiento de las sociedades a ambos lados del Atlántico. “Reconocen a quienes han dedicado su talento, creatividad y liderazgo a tender puentes y enriquecer nuestras sociedades”, expresó Lladó durante su intervención.

Jorge M. Pérez manifestó sentirse honrado por recibir el Sophia Award, aludiendo a la diversidad que caracteriza a la ciudad de Miami como un espacio de convergencia de culturas. Según recogió el medio, Pérez puntualizó la importancia de este tipo de reconocimientos en una ciudad tan marcada por la pluralidad. Por su parte, Frank Rainieri destacó la importancia personal que supone recibir el galardón directamente de manos de la Reina Sofía, a quien describió como un “símbolo de dignidad, respeto y serenidad”.

Los Sophia Awards for Excellence tienen su origen en la tradicional Medalla de Oro del Queen Sofía Spanish Institute y, de acuerdo con lo publicado, se han consolidado a nivel internacional como una distinción de alto prestigio que vincula a personalidades influyentes del ámbito hispano con Estados Unidos. El listado de galardonados en generaciones anteriores incluye a figuras notables como Bill Clinton, Henry Kissinger, Plácido Domingo, Penélope Cruz, Norman Foster, Alicia de Larrocha, Carolina Herrera, Mario Vargas Llosa, Gloria y Emilio Estefan, Carlos Slim, José Andrés y Gustavo Dudamel, según consignó la fuente.

Durante la gala, se enfatizó el papel del Queen Sofía Spanish Institute en la promoción de iniciativas que contribuyen a la integración y el intercambio cultural binacional, respaldando tanto proyectos educativos como actos conmemorativos, reportó el medio. La entrega de los Sophia Awards for Excellence fue presentada como una expresión del compromiso continuo de la organización con la construcción de puentes entre hispanohablantes y la sociedad estadounidense, especialmente en lugares tan representativos como Miami.

El acto de entrega evidenció además la relevancia de la colaboración público-privada para impulsar proyectos centrados en la cultura y la educación. El reconocimiento oficial del Día del Queen Sofía Spanish Institute constituye un aval institucional al trabajo realizado por el QSSI en pro del acercamiento intercultural, según publicó el medio. La presencia de autoridades y personalidades de ambos continentes reforzó el carácter internacional del evento y la importancia del intercambio como elemento central para el entendimiento entre sociedades diversas.