Israel confirma más de 300 heridos en menos de 24 horas mientras Irán y Hezbolá multiplican sus ataques

El Ministerio de Salud de Israel reportó que más de 4.500 personas han requerido hospitalización desde el inicio de la serie de ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, desencadenando una escalada que alcanzó su punto álgido en las últimas 24 horas con intensas ofensivas desde Teherán y el sur del Líbano. Según informó el medio original, Irán y la milicia Hezbolá incrementaron la presión sobre centros estratégicos israelíes mediante una serie de bombardeos, que provocaron, en menos de un día, al menos un muerto y 303 heridos, de los cuales ocho fueron reportados en estado grave y 29 se encontraban en condición moderada, la mayoría en la región sur de Israel.

El aumento de la violencia comenzó a última hora del domingo, cuando Irán lanzó una ofensiva de gran potencia en represalia por un ataque estadounidense a la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, territorio iraní. Tal como consignó el medio citado, con la llegada de la noche, misiles impactaron en Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes, y en la ciudad de Arad, ambas al sur del país. El ataque logró atravesar las defensas israelíes, tras lo que parece haber sido un fallo en los sistemas antiaéreos. Fuentes militares israelíes confirmaron que las Fuerzas Armadas investigan las razones por las cuales el sistema de defensa no consiguió interceptar el misil balístico que alcanzó Dimona, pese a haberse implementado una respuesta defensiva en ese punto estratégico.

De acuerdo con lo publicado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el domingo como “una tarde muy difícil” a raíz de los ataques sufridos en Dimona y Arad. Netanyahu mantuvo comunicación con el alcalde de Arad, Yair Maayan, a quien le transmitió que ha dado órdenes para que se preste “toda la asistencia necesaria” desde el gobierno central. En sus declaraciones, el jefe de gobierno israelí enfatizó que Israel “está decidido a continuar atacando a sus enemigos en todos los frentes”.

El ejército de Israel confirmó que, desde las 6 de la mañana, se han emitido hasta cuatro alertas nacionales debido a nuevos ataques con misiles iraníes dirigidos tanto al centro como al sur del país. Según reportó el medio, el servicio israelí de emergencias informó la confirmación de un fallecido en el norte, consecuencia de un bombardeo lanzado por Hezbolá contra posiciones militares israelíes que han servido como puntos de avance de las operaciones israelíes en el sur del Líbano. Más tarde, la organización libanesa afirmó haber dirigido sus misiles a dichas bases militares.

El gobierno de Irán declaró haber llevado a cabo ataques adicionales contra el aeropuerto de Ben Gurion, usando para ello un nuevo modelo de dron identificado como 'Arash 2'. Un portavoz militar iraní detalló que este dron cuenta con un alcance de 2.000 kilómetros, es de pequeño tamaño y bajo costo, puede ser fabricado con rapidez y está apto para eludir radares. Según el portavoz militar citado por el medio, el ‘Arash 2’ es “más avanzado y destructivo” que sus predecesores, los modelos ‘Kian’ y ‘Arash 1’. Hasta el momento, el Ejército de Israel no ha emitido comentarios sobre el ataque ni sobre las características del nuevo dron revelado por Teherán.

En el sur de Israel, la magnitud de los ataques ha sobrecargado los servicios médicos locales y fuerzas de seguridad, que confirmaron el traslado de un volumen considerable de heridos a distintos centros hospitalarios durante la jornada. Los equipos de emergencia han atendido especialmente a la población de las áreas urbanas del sur, más afectadas por la ofensiva, incluyendo entre los heridos a varios en estado crítico.

Tal como publicó el citado medio, tras los ataques sufridos, Israel puso en marcha una serie de acciones militares orientadas a la infraestructura esencial iraní. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había prometido el domingo una respuesta contundente que ahora se concreta con bombardeos dirigidos hacia instalaciones vitales del territorio iraní. El ministro del Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, afirmó que los blancos incluyeron instalaciones de transporte y desalinizadoras de agua, golpeando también parte de la red de distribución hidráulica, la cual quedó parcialmente destruida. Paknejad, en declaraciones recogidas por el medio, intentó transmitir tranquilidad entre la ciudadanía, asegurando que el abasto de combustible para el país está garantizado pese a los daños. Asimismo, denunció que el “enemigo busca causar sufrimiento entre la población civil mediante ataques a la infraestructura nacional”.

El balance de víctimas y daños se suma a una serie de incidentes militares y tecnológicos registrados desde el recrudecimiento del conflicto. El despliegue de nuevos sistemas armamentísticos y la evaluación de fallos en las defensas antiaéreas ocupan actualmente el centro del análisis por parte de las fuerzas armadas de ambos bandos. Autoridades militares en Israel se encuentran en proceso de revisar los protocolos de defensa tras la penetración del misil iraní en Dimona, y especialistas apuntan a la necesidad de fortalecer y modernizar los sistemas de intercepción tras los recientes acontecimientos.

De acuerdo con la información divulgada por el medio referenciado, Hezbolá mantiene la ofensiva en paralelo a los ataques directos desde Irán, aprovechando la coyuntura regional para intensificar la presión sobre fuerzas israelíes en la frontera norte. Las posiciones israelíes en el sur del Líbano son blanco frecuente de bombardeos, en una escalada que evidencia la coordinación táctica entre el régimen iraní y las milicias libanesas.

A medida que persiste el estado de alerta en todo el territorio israelí, se han activado protocolos de defensa civil y restricción de movimientos en numerosas localidades del sur y centro del país. La población ha recibido instrucciones de permanecer en espacios seguros durante las alertas, mientras las fuerzas de seguridad gestionan la respuesta a los daños materiales y la atención a los heridos.

La confrontación regional se mantiene en un estado de máxima tensión, con la posibilidad de nuevas ofensivas y contraofensivas por parte de ambos bloques. Las autoridades militares israelíes y los gobiernos involucrados realizan evaluaciones constantes de la situación mientras la comunidad internacional observa el desarrollo de los acontecimientos.