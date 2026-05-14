Barbón replica a Ayuso que las inversiones de mexicanos en Asturias son muy relevantes y le exige "rigor"

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha querido salir este jueves al paso de la alusión que realizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al viaje institucional y comercial a Mexico. El dirigente asturiano le ha pedido "rigor" y ha señalado que las inversiones de mexicanos en Asturias son muy relevantes.

Fue en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea en respuesta a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, que criticó el viaje de Ayuso a México, cuando la madrileña respondió que casi se cruza con Barbón en el aeropuerto, dado que él también hizo un viaje al mismo país, cuando Mexico invierte en Asturias "lo que un mexicando en mezcales en dos días en Madrid".

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Barbón ha querido responderle usando sus cuentas en redes sociales. "No voy a contestar en el mismo tono, porque mi güela me enseñó educación y respeto. Es lo que tiene ser de clase obrera, que nos enseñan siempre respeto", ha escrito Barbón en su cuenta de X, en un mensaje recogido por Europa Press.

Barbón ha puesto en valor los resultados de su estancia en el país azteca y ha destacado que, si los ciudadanos comparan los viajes de ambos presidentes, podrán ver que él "no creó conflicto ni bronca, sino que dejó buen recuerdo".

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En este sentido, ha explicado que su actividad se ha centrado en "reuniones con empresarios, con organizaciones económicas, patronales y culturales" y con la emigración asturiana para fomentar la inversión en el Principado.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha lamentado la "obsesión con Asturias" que, a su juicio, demuestra la presidenta madrileña y que le lleva a realizar "afirmaciones un poco a salto mata".

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Asimismo, ha advertido de que "las inversiones y compras de mexicanos en Asturias son datos objetivamente muy relevantes" y ha sugerido que, en ocasiones, "es mejor callar que hablar sin rigor" para evitar polémicas innecesarias.

El mandatario ha recalcado que su autonomía "no admite lecciones de nadie" y ha rechazado cualquier trato que implique "desprecio" o que considere a la región "como si fuéramos una colonia".

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Barbón ha manifestado que existe un hartazgo compartido por otras comunidades ante la visión centralista de quienes creen que "España es, exclusivamente, todo lo que queda dentro de la M-30". Finalmente, el presidente asturiano ha pedido que se deje "en paz" a su comunidad y ha utilizado la expresión tradicional asturiana "ándate por lo segao" para marcar distancias.

Ha concluido reivindicando el carácter del Principado, señalando que "el pueblo asturiano es un pueblo humilde, honesto y trabajador, pero a orgulloso de su historia e identidad no nos gana nadie".

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