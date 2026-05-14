Cultura convoca el Premio 'Velázquez' de las Artes Plásticas y los Premios Nacionales de Televisión y Diseño de Moda

El Ministerio de Cultura ha convocado el Premio 'Velázquez' de las Artes Plásticas, y los Premios Nacionales de Televisión, Diseño de Moda 2026, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Premio 'Velázquez' de las Artes Plásticas tiene por objeto reconocer la totalidad de la obra de un creador en el ámbito de las artes plásticas en cualquiera de sus manifestaciones. Podrán ser candidatos al Premio los candidatos nacionales de España y de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana. El premio está dotado con 100.000 euros.

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Las candidaturas al Premio 'Velázquez' de las Artes Plásticas podrán ser presentadas por las Academias de Bellas Artes, los Museos de Arte Moderno y Contemporáneo, las asociaciones de críticos de arte, los autores premiados en anteriores convocatorias, los miembros del jurado y otras instituciones que estén vinculados a las artes plásticas.

El Premio Nacional de Televisión está dotado con 30.000 euros y tiene como objetivo recompensar la meritoria labor del galardonado en el ámbito televisivo español puesta de manifiesto a través de una obra emitida durante 2025, o, dentro de la misma, a una contribución particular especialmente destacada por su creatividad. En casos motivados, podrá asimismo ser concedido como reconocimiento a una completa trayectoria profesional a lo largo del tiempo.

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Las candidaturas al Premio Nacional de Televisión podrán ser presentadas por las entidades, centros, instituciones o profesionales vinculados a la televisión mediante propuestas razonadas dirigidas al Centro de Coordinación de Industrias Culturales.

Y el Premio Nacional de Diseño de Moda está también dotado con 30.000 euros y su objetivo es el reconocimiento de de la labor del galardonado a través de una obra que, en este ámbito creativo, haya sido hecha pública durante 2025, o, en casos debidamente motivados, a una completa trayectoria profesional a lo largo del tiempo.

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