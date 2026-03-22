Hansi Flick: "Fichamos a Joan Garcia para esto"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha alabado la actuación del portero Joan Garcia en la victoria de este domingo frente al Rayo Vallecano (1-0), marcada por sus numerosas paradas, y ha recordado que le ficharon "para esto", además de insistir en que era "muy importante conseguir los tres puntos".

"Para esto le fichamos. Sé lo importante que es. Su actuación de hoy es increíble y estoy feliz de que haya recibido la llamada de la selección. Creo que se lo merece", declaró en rueda de prensa, antes de hablar también del gol de Ronald Araujo. "Hoy mostró una estabilidad que fue muy importante para él y también para el equipo. Estoy feliz por él porque le da más confianza", afirmó.

El técnico alemán resaltó además la importancia de la victoria frente al conjunto madrileño. "Hoy era muy importante conseguir los tres puntos, y al final el 1-0 nos los ha dado. No jugamos uno de nuestros mejores partidos, pero también tenemos que ver que el Rayo jugó un partido fantástico. Iñigo hace un trabajo fantástico, es increíble, con su edad tiene mucha calma. Me gusta mucho su equipo, cómo lo hace, cómo actúa como persona, pero también como entrenador. Su equipo jugó un gran fútbol, un gran estilo, y lo felicito, estoy contento por él", indicó.

"Al principio del partido no estábamos concentrados. Tienes que estar enfocado desde el principio, desde el primer minuto, y no lo hicimos. Tuvieron una gran oportunidad al comienzo del partido. También tuvimos algunas oportunidades. Al final, conseguimos los tres puntos, y esto es lo importante para mí. Cuando ves cuántos partidos hemos tenido en los últimos tres meses, desde enero, aprecio mucho el resultado", relató.

En este sentido, reconoció que pueden "hacerlo mucho mejor como equipo". "Lo vimos contra el Newcastle. Teníamos que cambiar a algunos jugadores para tener piernas frescas", señaló, antes de hablar de la actuación de Ferran Torres, que salió tras el descanso. "Ferran, cuando entró, lo hizo bien. No fue un partido fácil para él, pero lo dio todo por el equipo y eso es lo que quiero ver", subrayó.

Por otra parte, Flick también destacó el rendimiento del equipo a pesar de las bajas. "Cuando ves el historial, la temporada de lesiones, pero también de los jugadores están fuera, se dice todo. Tenemos fuera a Jules -Koundé-, Balde, Frenkie -De Jong-, Andreas -Christensen-, Eric -Garcia- no era una opción para hoy. Estos jugadores son muy importantes para nosotros. El equipo está haciendo un gran trabajo. Tenemos a los dos centrales jugando de manera increíble. Los resultados son lo mejor que podemos conseguir en este momento", manifestó.

En otro orden de cosas, confirmó que Joao Cancelo "no está lesionado". "Ha hecho una segunda parte increíble. Estoy muy feliz por él y por su actuación, lo hizo muy bien", afirmó, antes de hablar de Marc Bernal. "Puede mejorar y lo hará, su rendimiento es fantástico. Es inteligente con el balón, puede cambiar el juego totalmente, cuando jugamos desde atrás, nos da buenas opciones. Sabe exactamente dónde debe estar", explicó.

Por último, destacó el esfuerzo en la presión tras pérdida de Raphinha. "Rapha es uno de los jugadores más importantes en esta situación. Lo valoro mucho. Es importante mejorar ahí en los próximos dos meses. Nuestros objetivos son muy grandes, y por eso tenemos que mejorar", concluyó.