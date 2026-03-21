Un padre presuntamente asesina a su hija de tres años y se quita la vida después en Torrevieja

La Delegación del Gobierno contra la violencia de género detalló en su cuenta oficial que actualmente se encuentra recopilando datos sobre el asesinato de una menor en la provincia de Alicante, específicamente para esclarecer si los hechos podrían encuadrarse dentro de un posible caso de violencia vicaria. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, dos cuerpos han sido localizados en un domicilio de Torrevieja: el de una niña de tres años y el de su padre, un hombre de aproximadamente 40 años. La noticia principal se centra en la investigación iniciada por la Guardia Civil para determinar las circunstancias en torno al fallecimiento de ambas personas, considerada la hipótesis de un asesinato seguido de suicidio.

Según reportó el medio Europa Press, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que los hechos tuvieron lugar durante la noche, dentro de la vivienda del progenitor. Al momento, las autoridades judiciales y policiales continúan con las actuaciones destinadas a esclarecer el suceso y establecer con precisión tanto la secuencia de los hechos como las posibles motivaciones. El hallazgo se produjo tras el aviso correspondiente, lo que llevó a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil a acudir al lugar, localizando allí los cuerpos sin vida.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, manifestó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) su rechazo ante lo sucedido. En su publicación expresó: “Conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante. Terrorismo insoportable. Todo mi cariño para su familia y amigos”. Esta declaración forma parte de las muestras oficiales de consternación tras el suceso.

El medio Europa Press consignó que el caso ha generado la reacción institucional en distintos niveles, haciendo hincapié en la gravedad de los hechos, la corta edad de la víctima y el contexto familiar. Fuentes oficiales indicaron que la investigación se orienta a recabar todos los elementos necesarios para confirmar si se trata de un caso de violencia vicaria, una expresión de la violencia de género donde el daño se dirige a los descendientes, con el objetivo de causar sufrimiento a la madre.

La Guardia Civil, según consignó Europa Press, ha intensificado las labores de investigación dentro del domicilio y en su entorno para obtener toda la información posible sobre el desarrollo de los hechos, los antecedentes familiares y las posibles causas que llevaron a la muerte de la niña y su progenitor. Estas diligencias incluyen la toma de declaraciones a vecinos, la revisión de posibles antecedentes de conflictos familiares y el análisis de indicios en la escena.

Tanto la Delegación del Gobierno contra la violencia de género como la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana están en colaboración con las autoridades policiales para esclarecer los hechos y determinar si existen elementos suficientes para catalogar el caso como presunta violencia vicaria. Mientras tanto, la conmoción generada por el suceso ha motivado muestras de apoyo a la familia de la menor por parte de instituciones y responsables públicos.

Las autoridades recordaron que en situaciones como esta, el proceso de investigación no concluye hasta que se recaben todos los datos y se esclarezca la cronología exacta de los acontecimientos. Además, recalcaron la importancia de la recogida de pruebas y la participación de peritos para detallar los detalles forenses y esclarecer el contexto que rodeó ambas muertes.

La presencia de efectivos de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia en el domicilio, sumada a la repercusión mediática de lo ocurrido, pone de manifiesto la sensibilidad social existente respecto a los crímenes en el ámbito familiar, especialmente cuando afectan a menores de edad. La Delegación del Gobierno contra la violencia de género remarcó en sus comunicaciones la necesidad de actuar con celeridad y rigor en la investigación de este tipo de hechos para garantizar la transparencia y el acceso a la verdad para los familiares de las víctimas.

Según las fuentes citadas por Europa Press, todavía se trabaja en la obtención de testimonios y en el análisis de la situación familiar previa al hecho, con el objetivo de esclarecer si existían antecedentes de denuncias o situaciones de riesgo en el núcleo familiar. La recopilación de estos datos constituye un paso esencial en la resolución final del caso por parte de las autoridades competentes.