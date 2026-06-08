Agencias

El Papa y los obispos hablan de unidad, comunión y compartir en un almuerzo "entrañable" con platos ligeros

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El Papa y los obispos españoles han compartido este mediodía en Nunciatura un almuerzo "entrañable" y "cercano" con "platos ligeros" en el que han conversado sobre unidad, comunión y la necesidad de compartir, según ha podido saber Europa Press.

Tras la comida, que, según las fuentes consultadas, se ha desarrollado en un ambiente "entrañable", el Pontífice se ha tomado una fotografía con todos los obispos.

Respecto al menú, han desgustado un primero de verdura, un segundo de carne en salsa con patata y un pastel de postre. Además, se han servido unos panecillos integrales con el dibujo del escudo pontificio hecho de harina.

Así, según estas fuentes, durante el almuerzo no se han pronunciado "grandes discursos" pero sí ha habido referencias a la "comunión, la unidad" y la importancia de "compartir".

En la mesa presidencial, se han sentado el Papa con los cardenales y el secretario de Estado del Vaticano, mientras que el resto de obispos se han ubicado en mesas redondas.

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