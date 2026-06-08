EEUU celebra victoria de primer ministro armenio y llama a implementar paz con Azerbaiyán

Washington, 8 jun (EFE).- Estados Unidos felicitó este lunes al primer ministro, Nikol Pashinián, por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias del domingo y expresó su disposición a seguir trabajando para implementar el plan de paz con Azerbaiyán mediado por la Administración de Donald Trump.

"Felicitaciones al primer ministro Nikol Pashinián por la reelección de su partido", escribió el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la red social X.

"Estados Unidos se mantiene junto al primer ministro Pashinián y Armenia en la búsqueda de la paz. Estamos comprometidos con avanzar en los objetivos de la histórica Cumbre de Paz de Washington, incluyendo la implementación de la Ruta Trump para la Paz y Prosperidad Internacional (TRIPP)", agregó.

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La cumbre de Washington tuvo lugar en agosto del año pasado, cuando Trump auspició la firma de un acuerdo entre los líderes de Armenia y Azerbaiyán, naciones enfrentadas desde hace más de tres décadas por el enclave de Nagorno-Karabaj, en el que ambos se comprometieron a cesar las hostilidades y restablecer relaciones diplomáticas.

La base del pacto es la creación de un corredor de tránsito llamado 'Ruta de Trump para la Paz', que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio, y en el que Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para desarrollar el corredor.

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"Esperamos con interés trabajar juntos para brindar paz, estabilidad y prosperidad al Cáucaso Sur", agregó Rubio en su mensaje de felicitación.

Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes por la Comisión Electoral Central, el partido de Pashinián, Contrato Civil, logró el 49,82 % de los votos, por lo que formará gobierno en solitario, frente al 23,28 % del principal partido opositor, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián.

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El bloque opositor Armenia, del expresidente Robert Kocharián, anunció este lunes que no acepta los resultados de las elecciones parlamentarias y que planea impugnarlos.

Los resultados suponen una derrota para el Kremlin, pues Pashinián revalidó su mayoría absoluta a pesar de la presión diplomática, las sanciones contra las importaciones agrícolas y el apoyo ruso a la oposición del país caucásico. EFE