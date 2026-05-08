El IBEX 35 cae un 0,95 % y pierde los 18.000 entre los ataques de EE.UU. e Irán en Ormuz

Madrid, 8 may (EFE).- La Bolsa española cayó este viernes un 0,95 %, y perdió la cota de los 18.000 puntos, pendiente de los resultados empresariales y mientras se tambalea el alto al fuego en Oriente Medio después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran diferentes ataques la pasada noche .

Al cierre de las negociaciones, el índice de referencia español, el IBEX 35, perdió 171,4 puntos, ese 0,95 %, y cerró la primera semana de mayo en los 17.889,4 puntos. Pese a esta caída, el selectivo español se revaloriza un 3,36 % en lo que va de año.

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Las caídas, que ya lastraban al IBEX 35 desde la apertura (- 0,73 %), se intensificaron tras la primera media hora de negociación, cuando bajó de los 17.900 puntos. A partir de ese momento, el parqué madrileño aminoró las pérdidas para estabilizarse en el entorno de los 18.000 puntos; sin embargo, en el tramo final de la jornada, el índice volvió a agravar esos descensos para cerrar finalmente con una caída que llegó a ser superior al 1 %.

Amadeus lideró las subidas con una subida del 1,85 %, impulsada por sus resultados del primer trimestre, mientras que Aena (-2,64 %), IAG (-2,62 %) e Inditex (-2,58 %) rebotaron tras las subidas de ayer. EFE

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