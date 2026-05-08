ONG venezolana exige que familiares tengan acceso pleno a investigación de preso fallecido

Caracas, 8 may (EFE).- La ONG venezolana Cofavic consideró este viernes como "fundamental" que los familiares de Víctor Hugo Quero Navas, preso político fallecido, tengan acceso pleno a todos los procesos de investigación que se realicen en el caso, el cual ha suscitado fuertes cuestionamientos de organizaciones de DD.HH.

A través de un comunicado, publicado en su página, Cofavic subrayó que el caso de Quero "revela el impacto devastador del ocultamiento de información y la negación sistemática del derecho de las familias a saber la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos".

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La madre del detenido, Carmen Navas, denunció por meses a su hijo como desaparecido y exigió una fe de vida hasta este jueves, cuando el Gobierno de Venezuela confirmó la muerte de Quero, aunque el deceso se produjo en julio de 2025, aseguró en un comunicado el Ministerio para los Servicios Penitenciarios.

Quero fue detenido el pasado 3 de enero de 2025 y permanecía recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, pero fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo", según la versión gubernamental, y murió días después.

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A juicio de Cofavic, casos como este ponen en "evidencia las graves deficiencias del sistema de justicia y, sobre todo, de los mecanismos internos de protección de derechos humanos".

"No puede normalizarse que una madre busque durante meses información sobre su hijo sin recibir respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Exigir, en este caso, verdad y rendición de cuentas es una obligación", subrayó la organización.

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Además, rechazó que el Ministerio para los Servicios Penitenciarios haya argumentado que "ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025", lo que para Cofavic significa una "nueva violación a los derechos humanos" y "una revictimización inaceptable".

La Fiscalía de Venezuela anunció el jueves el inicio de una investigación por la muerte de Quero, quien será exhumado por un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal.

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El pasado lunes, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que Quero fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cerca de una plaza de Caracas, en enero de 2025.

Himiob apuntó, con base en un informe de la ONG, que el "motivo aparente" de la detención se remonta al pasado institucional de Quero, dado que "supuestamente" prestó servicio militar en 2023. EFE

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