San Cristóbal y Nieves monitorea el brote de hantavirus por nacional a bordo del crucero

Castries, 8 may (EFE).- El Gobierno de San Cristóbal y Nieves informó este viernes que está monitoreando de cerca el brote internacional de hantavirus vinculado al crucero de expedición MV Hondius, a bordo del cual se encuentra uno de sus ciudadanos.

Según el comunicado oficial, actualmente no hay casos reportados ni sospechosos de hantavirus en San Cristóbal y Nieves, situado en las Antillas Menores.

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Las autoridades emitieron este aviso para brindar información a la ciudadanía, concienciar sobre las medidas preventivas y asegurar a los residentes que el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo por el momento.

"El Ministerio de Salud de San Cristóbal y Nieves continuará monitoreando de cerca la evolución de este brote y mantendrá la vigilancia constante y la colaboración con socios regionales e internacionales de salud pública", concluyó la nota.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene informados de la situación a los 12 países cuyos nacionales desembarcaron en la isla de Santa Elena, una de las escalas del crucero, entre los cuales figura San Cristóbal y Nieves.

El crucero MV Hondius zarpó el 1 de abril de Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur. Durante este tiempo, tres personas murieron debido a la cepa Andes del hantavirus, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

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El barco está siendo conducido a la isla española de Tenerife (archipiélago de las Canarias, Atlántico), donde se prevé que llegará este domingo, después de completar una expedición que permaneció detenida del 3 al 6 de mayo en el penúltimo punto de su trayecto, Cabo Verde. EFE