El PP pide la comparecencia de la secretaria de Digitalización por el "fracaso" del proyecto ALIA

El Partido Popular ha solicitado que la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, comparezca ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso para detallar las acciones previstas respecto al proyecto ALIA y exponer cómo se garantizará una mayor eficacia en la utilización de fondos públicos. Según informó Europa Press, esta petición se fundamenta en lo que el PP considera una baja adopción de la herramienta tecnológica de inteligencia artificial desarrollada dentro del sector público, pese a la inversión realizada en el proyecto.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo cuestiona que ALIA, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial entrenado específicamente para comprender y operar con los idiomas cooficiales del Estado —catalán, valenciano, euskera y gallego—, no ha despertado el interés ni el uso esperado. Según recogió Europa Press, el PP argumenta que los recursos públicos destinados a la puesta en marcha de esta tecnología no han obtenido un retorno proporcional, observando un coste elevado por cada descarga efectuada de la herramienta.

El origen del proyecto ALIA remonta a una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno central con la finalidad de desarrollar una familia de modelos de lenguaje de código abierto. Su principal objetivo radica en crear soluciones públicas avanzadas en inteligencia artificial adaptadas a la realidad plurilingüe del Estado, abriendo la puerta al entrenamiento y uso en lenguas diferentes al castellano. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el modelo ALIA fue concebido para que pudiese integrarse en múltiples contextos tecnológicos, incentivando el desarrollo de herramientas digitales ajustadas al marco lingüístico y cultural de cada comunidad autónoma.

Dentro de la solicitud registrada en el Congreso, el Partido Popular reclama que María González Veracruz explique en detalle el impacto real de esta iniciativa hasta la fecha, los motivos por los cuales la adopción ha sido limitada y, especialmente, qué medidas baraja el Gobierno para revertir la situación. La formación demanda transparencia en la gestión de los fondos públicos, instando a la responsable gubernamental a justificar el desembolso realizado y a definir nuevas estrategias para mejorar el rendimiento de la inversión realizada en inteligencia artificial.

Entre los argumentos del PP, según consignó Europa Press en su cobertura, también figura el interés por conocer la planificación a futuro para lograr que la tecnología pública en IA adquiera presencia en las administraciones o sectores donde podría resultar útil, evitando el despilfarro de recursos y apostando por un modelo eficiente de implementación. Frente a estos cuestionamientos, se solicita que la secretaria de Estado aporte información detallada que permita al Congreso valorar la gestión del proyecto ALIA y su proyección respecto a los retos tecnológicos y económicos en España.

El Partido Popular basa su reclamo en la necesidad de reforzar la fiscalización sobre grandes inversiones tecnológicas y exige que la comparecencia sirva para clarificar los resultados alcanzados, la estrategia seguida hasta ahora y cualquier planteamiento de mejora que se contemple a corto o medio plazo. Además, según ha difundido Europa Press, la solicitud incluye que González Veracruz informe sobre los mecanismos de evaluación y control empleados para supervisar la marcha del proyecto y sobre cómo se están priorizando los objetivos para alcanzar un mayor provecho de la inteligencia artificial pública en beneficio de la sociedad y la economía nacional.