XCMG entrega una grúa todoterreno de 1.000 toneladas en Corea del Sur y completa su primera operación de elevación de un puente

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PYEONGTAEK, Corea del Sur, 8 de mayo de 2026

PYEONGTAEK, Corea del Sur, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG), un proveedor mundial de maquinaria de construcción y soluciones de elevación, entregó su grúa todoterreno XCA1000G8-1K al mercado surcoreano. La unidad hizo su debut en una obra en Pyeongtaek, donde llevó a cabo una operación de elevación de un puente. Esta entrega supone la primera vez que una grúa todoterreno de 1.000 toneladas de una marca china se pone en funcionamiento en Corea del Sur, lo que representa un avance en la expansión de XCMG en el mercado de elevación de gran capacidad de ese país.

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Diseñada para el mercado surcoreano, la XCA1000G8-1K puede realizar una amplia variedad de operaciones de elevación a alturas de hasta 100 metros solo con su pluma principal, lo que le permite cubrir la mayoría de las operaciones en puentes y de gran altura, a la vez que contribuye a mejorar la eficiencia operativa. La grúa cuenta con una pluma principal de 8 tramos y 102,5 metros de longitud, tres longitudes de estabilizadores configurables y tres posiciones diferentes de desplazamiento del contrapeso, lo que le confiere un alto grado de adaptabilidad a condiciones de trabajo complejas. Con una altura de transporte de tan solo 4 metros (con la pluma principal) y una anchura de 3,2 metros (con el superlift), la grúa ofrece una mayor movilidad. Además, la unidad completa puede circular por vías públicas con la pluma principal y el sistema superlift instalados, lo que reduce el tiempo de preparación en el lugar de trabajo.

Desde 2017, XCMG ha seguido ampliando su catálogo de productos en el segmento de la clase de 1.000 toneladas, con la introducción de modelos sucesivos que ofrecen una mayor capacidad de elevación y un rendimiento mejorado. La entrega y exitosa operación de la grúa XCA1000G8-1K en Corea del Sur refleja una vez más la capacidad de la empresa para el desarrollo y despliegue de grúas de gran tonelaje.

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Más allá del equipo, el proyecto en Corea del Sur demuestra las capacidades de XCMG para brindar apoyo integral a los proyectos. Desde la selección inicial del equipo y la configuración personalizada hasta la planificación de la elevación y la coordinación sobre el terreno con el equipo auxiliar, XCMG aplicó un enfoque coordinado que abarcó diferentes tonelajes y métodos de elevación, lo que permitió ofrecer una solución acorde con los requisitos técnicos y de calendario del proyecto. Esto refleja la función cada vez más importante que desempeñan los modelos de ejecución basados en proyectos en el ámbito de la elevación de gran capacidad, en especial en proyectos de infraestructura complejos. Este modelo de prestación de servicios basado en proyectos es una parte cada vez más importante de la oferta internacional de la empresa.

De cara al futuro, XCMG tiene previsto seguir ampliando su presencia en los mercados internacionales, y así dar soporte a grandes proyectos de construcción en todo el mundo con maquinaria de alta capacidad y soluciones de elevación a medida para cada proyecto. La operación en Corea del Sur destaca el enfoque de la empresa a la hora de competir en los mercados de elevación avanzada, donde la eficiencia operativa, la flexibilidad en el transporte y la ejecución integrada de proyectos son factores clave.

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FUENTE XCMG Crane