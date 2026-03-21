Bernabé, tras el crimen de Torrevieja: "La violencia vicaria es la más cruel; es un terrorismo atroz y terrible"

La preocupación de la madre de la menor surgió tras no conseguir contactar con su expareja durante varias horas y sospechar que la integridad de su hija estaba en peligro. Según informó el medio, la mujer, de 36 años, acudió de inmediato a la Guardia Civil, donde expuso su inquietud sobre la situación. Este aviso desencadenó una intervención urgente por parte de las fuerzas de seguridad, que localizaron los cuerpos sin vida tanto de la niña de tres años como del padre, de 40 años, en la vivienda del presunto autor en Torrevieja, Alicante.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la investigación está a cargo del Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante. Las primeras hipótesis que maneja la policía apuntan a un asesinato por violencia vicaria, seguido de suicidio del presunto autor. Según consignó el medio, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha comenzado a recabar datos para esclarecer si el caso se encuadra dentro de este tipo de violencia, que busca causar daño a las mujeres atentando contra sus hijos e hijas.

En declaraciones públicas recogidas por el medio, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se refirió al crimen indicando: "La violencia vicaria es la más cruel y más extrema contra las mujeres. Una violencia que mata a los niños y a las niñas para hacer daño a las mujeres. Es un terrorismo atroz y terrible, que tiene que interpelar a toda la sociedad". Bernabé insistió en la necesidad de abordar la violencia de género como un asunto colectivo y rechazó las posturas que reducen estos delitos al ámbito privado o intrafamiliar. “No podemos permitir discursos que vuelven a llevar la violencia de género al ámbito privado, al ámbito intrafamiliar, porque ese es quizá uno de los motivos que impidan luchar de una manera más activa contra la violencia de género”, afirmó la delegada, según reportó el medio.

Tal como recogió el medio, Bernabé precisó que ni la madre ni el presunto autor figuraban en el Sistema VioGén, la base estatal que integra información sobre víctimas de violencia de género en España, ni existían denuncias previas de malos tratos entre ambos. A preguntas sobre posibles amenazas anteriores por parte del padre, la delegada del Gobierno indicó que la investigación aún se encuentra en curso, y señaló que será la Guardia Civil la responsable de determinar los hechos tras tomar declaraciones al entorno de la familia y especialmente a la madre de la niña.

El medio detalló que la expareja del presunto autor fue quien denunció la desaparición de la menor al no poder localizar ni a la niña ni al padre durante varias horas. Este acto de alerta posibilitó que los agentes se movilizaran rápidamente, dando como resultado el hallazgo de los cuerpos. Fuentes oficiales citadas por el mismo medio indican que no existen antecedentes violentos registrados en esta familia ni denuncias formales presentadas anteriormente ante organismos policiales o judiciales.

La delegada del Gobierno subrayó ante la prensa que casos como este son una llamada a condenar pública y absolutamente la violencia ejercida contra las mujeres y sus hijos. Recalcó la obligación compartida de afrontar el problema a través del rechazo social explícito y el apoyo a las políticas de prevención y protección de posibles víctimas, según consignó el medio.

La labor del Equipo Mujer Menor de la UOPJ de la Guardia Civil de Alicante se centra actualmente en recoger todas las pruebas disponibles y entrevistar a personas del entorno familiar para conocer posibles antecedentes y determinar si existieron amenazas o situaciones de riesgo no reportadas con anterioridad. El medio precisó que la madre permanece colaborando con los agentes para esclarecer todos los detalles del caso.

En el contexto de este suceso, Bernabé insistió ante los medios de comunicación en el carácter público de la lucha contra la violencia de género, reiterando que no se trata de una cuestión meramente privada. Según sus palabras difundidas por el medio, la respuesta de la sociedad debe ser unánime y contundente cada vez que se produce un caso de este tipo, especialmente cuando las víctimas son menores.

El medio concluyó que la investigación policial continúa abierta y que tanto la Guardia Civil como la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mantienen la recogida de información clave para determinar con precisión las circunstancias que llevaron a la muerte de la niña y su padre. Las autoridades insisten en la necesidad de atender las señales que puedan alertar sobre posibles situaciones de violencia, incluso en ausencia de denuncias previas, para evitar futuros hechos similares.