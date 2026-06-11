Irán ataca bases de EE.UU. en Baréin, Kuwait y Jordania

(Actualiza con ataque a bases estadounidenses en Jordania)

Redacción internacional, 11 jun (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este jueves que ha atacado bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania, en respuesta a la ofensiva lanzada previamente por el Ejército de Estados Unidos.

En una serie de comunicados publicados en la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia iraní dijo que atacó 18 objetivos en dos oleadas de ataques contra las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait; y Sheikh Issa, en Baréin.

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Las fuerzas iraníes indicaron además que atacaron con drones a la estación en Baréin de la Quinta Flota de los Estados Unidos.

"En esta oleada de ataques con drones militares, las antenas de comunicaciones y las instalaciones de radar del sistema (de misiles) Patriot de la Quinta Flota fueron el objetivo", recoge Fars.

Por su parte, el Ejército de Kuwait y el Ministerio de Interior de Baréin pidieron a su población, por separado, seguir las instrucciones de seguridad y tomar refugio.

"Los sistemas de defensa aérea están interceptando objetivos aéreos hostiles", apuntó en X el Ejército kuwaití, mientras la Autoridad General de Aviación Civil de Kuwait anunció el cierre temporal de su espacio aéreo a raíz de los ataques iraníes.

Las tropas iraníes también informaron del lanzamiento de 12 misiles contra la base aérea de Al-Azraq, en Jordania, con el objetivo de destruir instalaciones del Ejército estadounidense donde, según Irán, se encuentran estacionados aviones de guerra, recoge Fars.

La ofensiva de Teherán llega después de que el Ejército estadounidense lanzara este miércoles nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán como "respuesta a agresiones" de la República Islámica, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones.

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"Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia hoy a las 5:15 p.m. ET (21:15 GMT) contra múltiples objetivos en Irán bajo la orden del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)", expuso el organismo, con sede en Florida, en un mensaje en X.

El Centcom, que dio la ofensiva por concluida, indicó en otro comunicado que la operación incluyó el uso de municiones de precisión lanzadas por unidades del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada, dirigidas contra infraestructuras consideradas estratégicas dentro del sistema de defensa iraní.

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La agencia iraní Mehr informó de que se activaron las defensas antiaéreas en Teherán, mientras que Fars reportó explosiones en ciudades del sur como Sirik y la isla de Qeshm, entre otras.

Pese a que Washington y Teherán se encuentran debatiendo un acuerdo de paz a través de países mediadores como Pakistán, esta semana se han sucedido los ataques, que EE.UU. justificó primero por el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz. EFE

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