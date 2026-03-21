Arbeloa: "Rüdiger es el espejo donde todos los jóvenes deberían mirarse"

Álvaro Arbeloa detalló que António Rüdiger, además de su aportación futbolística al Real Madrid, representa un referente cuyo compromiso y actitud ofrecen un modelo a seguir para los jóvenes jugadores del club. Según informó Europa Press, el técnico subrayó en conferencia de prensa que Rüdiger es "el espejo donde todos los jóvenes deberían mirarse", elogio que acompañó con el reconocimiento de la plena disponibilidad y entrega del defensor alemán desde su llegada al equipo. Arbeloa señaló que, al incorporarse, Rüdiger se comprometió a estar en condiciones óptimas para la etapa clave de la temporada y ha cumplido con esa promesa. El entrenador insistió en que el madridismo debería valorar la suerte de contar con un futbolista que, además de su calidad deportiva, destaca por el carácter y la personalidad que imprime al grupo.

La rueda de prensa, consignada por Europa Press, incluyó una mención especial de Arbeloa a la importancia del derbi ante el Atlético de Madrid. El entrenador calificó el próximo enfrentamiento como uno de los partidos más significativos, tanto por la afición y el ambiente en el estadio Santiago Bernabéu, como por el valor de los tres puntos en disputa. Arbeloa comunicó que el equipo llega motivado, reconociendo a la vez el reto que implica medirse ante un rival dirigido por Diego Pablo Simeone, de quien destacó su prolongada trayectoria y la capacidad para mantener al Atlético de Madrid en la élite futbolística. Según declaró el técnico blanco, enfrentarse a los mejores entrenadores del mundo constituye "una suerte".

Con respecto a la situación médica del guardameta Thibaut Courtois, Arbeloa explicó que no se ha fijado ningún plazo concreto para su regreso. Europa Press reportó las declaraciones del técnico, quien valoró las dos semanas de parón como una oportunidad positiva para el proceso de recuperación, aunque indicó que el equipo no marca fechas específicas para su retorno. Arbeloa explicó que, en el alto nivel competitivo, pocos jugadores saltan al campo sin molestias físicas, lo cual forma parte de la rutina profesional. Al referirse al partido anterior, el técnico relató que Courtois deseaba continuar tras el descanso, pero él mismo tomó la decisión de protegerlo, apoyado en la confianza que mantiene en Andriy Lunin, a quien consideró plenamente capacitado para asumir el puesto en situaciones importantes.

El regreso de Kylian Mbappé fue confirmado por Arbeloa, quien transmitió tranquilidad total respecto al estado físico del delantero. Según publicó Europa Press, el técnico detalló que las sensaciones de Mbappé en los entrenamientos y su rendimiento en el último encuentro avalan la decisión de contar con él desde el inicio del próximo partido. Arbeloa consideró adecuado que el jugador haya sido convocado nuevamente por la selección francesa, aludiendo a que la presencia de varios internacionales en la plantilla refleja el alto nivel de calidad entre los futbolistas del Real Madrid.

En cuanto a Jude Bellingham, Arbeloa expuso que el mediocampista se encuentra recuperado y disponible para el derbi, lo que permite su regreso a la convocatoria y, de no mediar contratiempos, su regreso a la actividad competitiva. Europa Press consignó que el técnico entiende las convocatorias tanto de Bellingham con Inglaterra como de Mbappé con Francia, y defiende que ambos son piezas fundamentales tanto para sus respectivas selecciones como para el club madrileño. El entrenador compartió su experiencia personal defendiendo los colores de su país y comprendió el orgullo que implica representar a la selección nacional.

Al evaluar cómo influirán los regresos de Bellingham y Mbappé sobre la dinámica táctica, Arbeloa indicó que la labor conjunta del plantel seguirá siendo la norma. Destacó que el éxito depende del trabajo colectivo, más allá de las cualidades individuales, y que el planteamiento táctico se ajustará a las características de los jugadores en cada posición. Según detalló el medio Europa Press, el entrenador manifestó que en el fútbol moderno todos los integrantes de un equipo deben involucrarse tanto en las tareas ofensivas como defensivas, y que su función principal radica en coordinar esas piezas para optimizar el rendimiento colectivo.

Ante la eventualidad de contar con un equipo reforzado por el retorno de jugadores de la talla de Bellingham, Arbeloa minimizó cualquier riesgo de exclusión para titulares habituales como Thiago Pitarch. El técnico expresó que la abundancia de opciones en el plantel constituye un desafío bienvenido, asegurando que incluso existen variantes para que ambos jugadores compartan minutos en el terreno de juego. Europa Press citó a Arbeloa valorando positivamente la competencia interna, al considerar que todos los futbolistas tendrán oportunidades dada la intensidad y exigencia del calendario.

Sobre el capitán Dani Carvajal, Arbeloa subrayó su doble valía: contribuye tanto en el campo como por su influencia en el vestuario. Informó Europa Press que en la visión del técnico, el liderazgo verdadero se manifiesta tanto en el juego como fuera de él, atribuyendo a Carvajal un papel relevante como guía del grupo, gracias a sus intervenciones y mensajes que inspiran al resto de sus compañeros. Arbeloa dio a entender que la experiencia y el carácter de jugadores consolidados constituyen un recurso esencial para mantener la cohesión y la mentalidad competitiva dentro del colectivo.

Los comentarios de Arbeloa revelaron la visión de un entrenador que prioriza el funcionamiento grupal y la adaptación constante a las realidades físicas y estratégicas del fútbol profesional. Según reiteró a Europa Press, su intención es que todos los jugadores comprendan la función que desempeñan en el engranaje del equipo y mantengan el máximo compromiso, poniendo el talento individual al servicio de los objetivos comunes.