'Aqua Nexus', la iniciativa de World Vision para impulsar soluciones sostenibles de agua en América Latina y Caribe

El dato de que 1.000 menores pierden la vida cada día en el mundo por enfermedades vinculadas a la falta de acceso a agua segura, saneamiento e higiene adecuada motivó a la organización World Vision a intensificar sus esfuerzos en América Latina y el Caribe, donde la desigualdad en el acceso a estos servicios sigue alimentando emergencias sanitarias y sociales. La alerta aparece en declaraciones de Joao Diniz, director de World Vision para América Latina y el Caribe, quien subrayó la urgencia de acelerar las intervenciones para proteger el bienestar infantil. Según publicó World Vision, la organización lanzó la iniciativa 'Aqua Nexus', que busca garantizar soluciones sostenibles de agua, saneamiento e higiene en los contextos más vulnerables de la región.

De acuerdo con lo informado por World Vision, 'Aqua Nexus' surge como resultado de una alianza estratégica con la Fundación We Are Water, con el objetivo de articular inversiones y soluciones innovadoras que refuercen la resiliencia hídrica y promuevan la gobernanza del agua a nivel local. La iniciativa pretende transformar acciones aisladas en intervenciones escalables, con resultados medibles y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La prioridad es lograr que niños y niñas de América Latina y el Caribe tengan acceso constante a agua potable y condiciones adecuadas de higiene, como planteó la organización.

World Vision detalló que, aunque la región cuenta con algunas de las principales reservas de agua dulce del mundo, 166 millones de personas continúan sin acceso digno y seguro a este recurso fundamental. Estas carencias generan crisis humanitarias, migratorias y productivas en diferentes puntos del continente, incluyendo el Corredor Seco, la región amazónica, Haití y áreas de las zonas andinas, según amplió Joao Diniz, quien insistió en la importancia de abordar la cuestión desde una perspectiva regional que permita reducir desigualdades y acelerar el progreso en el bienestar de la infancia.

La puesta en marcha de 'Aqua Nexus' se articula dentro de la estrategia regional 'The Blue Thread (El Hilo Azul)', concebida para reconocer el acceso a agua, saneamiento e higiene como fundamento de derechos esenciales. Según consignó World Vision, esta estrategia engloba acciones destinadas a garantizar no solo una alimentación suficiente y adecuada, sino también mejores condiciones de salud, nutrición, protección infantil, entorno medioambiental sano y medios de vida más sostenibles y resilientes ante contextos de crisis climática y social.

Sobre el alcance del acceso a agua segura, el director de World Vision en Centroamérica, Jorge Galeano, aclaró que no se limita únicamente al consumo directo, sino también a la restauración de ecosistemas, la protección de cuencas hidrográficas, la generación de medios de subsistencia sostenibles, la higiene menstrual y la promoción de la dignidad humana para mujeres, niños y niñas. En ese sentido, el acceso integral al agua representa una condición necesaria para el desarrollo local y la reducción de la vulnerabilidad en las comunidades, según indicó la organización.

La ONG remarcó que el proceso de implementación de 'Aqua Nexus' persigue la creación de un ecosistema de soluciones escalables, capaz de articular recursos y alianzas en toda América Latina y el Caribe. El plan comprende tanto la inversión en infraestructuras de agua potable y saneamiento como la formación comunitaria en gestión y gobernanza de los recursos hídricos. Además, la iniciativa busca generar evidencias concretas de impacto que permitan orientar programas y políticas públicas, en línea con los compromisos internacionales adoptados en la región y con el objetivo de cerrar brechas históricas de desigualdad en el acceso al agua y la higiene básica.

La reivindicación de un enfoque regional que trascienda la dispersión de los esfuerzos individuales aparece como eje central de la propuesta, según detalló World Vision. El propósito declarado es enfrentar no solo la urgencia sanitaria que afecta a miles de menores, sino también los factores estructurales que reproducen la exclusión y la inseguridad en el acceso a servicios básicos en América Latina y el Caribe. Con la iniciativa 'Aqua Nexus', la organización y sus socios buscan fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar las consecuencias de la crisis climática, proteger los recursos naturales y contribuir al desarrollo sostenible en una de las regiones con mayor desigualdad de acceso al agua en el mundo.