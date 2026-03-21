Al menos 14 muertos y cerca de 60 heridos en un incendio en una fábrica en Corea del Sur

Al menos 14 personas han fallecido y 58 han resultado heridas de diversa consideración tras incendiarse una planta de fabricación de componentes automotrices en la ciudad surcoreana de Daejeon, ubicada en el centro del país, según un nuevo balance que confirma el hallazgo de los cuerpos sin vida de otras tres personas más en las últimas horas.

Con este último hallazgo, las autoridades de bomberos han confirmado el paradero de las 14 personas desaparecidas durante el incendio, que se desencadenó en torno a las 13.17 horas (hora local) de este viernes, momento en el que la fábrica albergaba a un total de 170 trabajadores.

Sin embargo, los equipos de rescate no han podido iniciar las labores de búsqueda hasta aproximadamente las 22.50 horas y solo después de que los expertos diagnosticasen que era seguro el acceso al edificio, ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Las labores de extinción se vieron complicadas además por la presencia de unos 200 kilogramos de sodio en su interior, lo que podría provocar una explosión si no se manipulaba adecuadamente.

De momento se desconocen las causas de inmediato, pero el incendio parece haberse propagado rápidamente, y los testigos citados por Yonhap informaron de una explosión. Los bomberos sospechan que los residuos de aceite y el polvo acumulado dentro de la fábrica contribuyeron a la rápida propagación del fuego.