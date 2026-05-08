Farage celebra y anticipa que Reform UK ganará las próximas elecciones generales

Londres, 8 may (EFE).- El líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, celebró este viernes el resultado que le otorgan los primeros recuentos en los comicios locales celebrados en Inglaterra y anticipó que su formación se encamina a conseguir la victoria en las próximas elecciones generales británicas, previstas para 2029.

"Hay cambio histórico en la política británica", dijo Farage a los medios al conocerse los resultados de 40 de los 136 consistorios en liza, que indican que Reform UK ha ganado 339 concejales.

PUBLICIDAD

"Lo que tengo muy claro es que nuestros votantes nos apoyarán incondicionalmente", subrayó el líder populista. EFE