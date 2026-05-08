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Farage celebra y anticipa que Reform UK ganará las próximas elecciones generales

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Londres, 8 may (EFE).- El líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, celebró este viernes el resultado que le otorgan los primeros recuentos en los comicios locales celebrados en Inglaterra y anticipó que su formación se encamina a conseguir la victoria en las próximas elecciones generales británicas, previstas para 2029.

"Hay cambio histórico en la política británica", dijo Farage a los medios al conocerse los resultados de 40 de los 136 consistorios en liza, que indican que Reform UK ha ganado 339 concejales.

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"Lo que tengo muy claro es que nuestros votantes nos apoyarán incondicionalmente", subrayó el líder populista. EFE

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