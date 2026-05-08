Rusia denuncia que Ucrania no se sumó a la tregua unilateral rusa del Día de la Victoria

Moscú, 8 may (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia denunció este viernes que Ucrania no se sumó a la tregua unilateral de 48 horas declarada por el presidente ruso, Vladímir Putin, con ocasión del Día de la Victoria y que continuó atacando las posiciones de los militares rusos y objetivos en la retaguardia.

Esa denuncia llega poco después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusara por su parte a Rusia de no respetar esa misma tregua durante la pasada noche, al asegurar que para las 7.00 horas locales (4.00 GMT), "se habían documentado más de 140 ataques (rusos) a posiciones en el frente”.

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El mando castrense ruso señaló, no obstante, que en conformidad con la orden dada por Putin, desde la medianoche del 8 de mayo "todas las agrupaciones militares rusas (...) cesaron completamente las operaciones de combate y permanecieron en las líneas y posiciones que ocupaban previamente".

"A pesar de la declaración de cese el fuego, las Fuerzas Armadas ucranianas continuaron atacando con drones y artillería nuestras posiciones militares, así como objetivos civiles en las zonas fronterizas de las regiones de Bélgorod y Kursk", indicó la Defensa rusa en un comunicado publicado en MAX, el Telegram ruso.

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Según la dependencia, Ucrania lanzó un total de 153 ataques contra sus posiciones con artillería, lanzaderas múltiples, morteros y tanques.

"También perpetraron 887 ataques con drones, incluyendo 394 con drones FPV, 107 con octocópteros, 171 con drones de ala fija y 215 con artefactos capaces de lanzar explosivos", añadió.

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En total, señaló Defensa, en la línea del frente se cometieron 1.365 violaciones del alto el fuego, mientras que en la retaguardia rusa fueron derribados 396 proyectiles aéreos, incluyendo 390 drones de ala fija y seis misiles de largo alcance Neptune.

"Las acciones destructivas deliberadas de la parte ucraniana contra Rusia confirman el carácter terrorista del régimen de Kiev", sostuvo.

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Defensa indicó que "en estas circunstancias, las Fuerzas Armadas rusas respondieron a las violaciones del alto el fuego", lanzando ataques de represalia con lanzaderas múltiples, artillería y morteros, y atacaron puestos de mando y lanzaderas de drones.

Ucrania, que no prometió que se sumaría a esta tregua, anunció a su vez una a partir del pasado 6 de mayo, que a su vez no fue secundada por la parte rusa.

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El pasado año, aunque las partes no consensuaron una tregua por el Día de la Victoria, Kiev respetó el aniversario y Moscú celebró sin contratiempos un gran desfile en la plaza Roja con ocasión del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, al que asistieron una treintena de líderes mundiales.EFE