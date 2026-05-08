Ferrovial ingresó 2.098 millones hasta marzo, un 2% más, y dispara un 75% su dividendo de junio

Ferrovial registró unas ventas totales de 2.098 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, al tiempo que el resultado operativo descendió un 60%, hasta los 197 millones de euros.

Este retroceso se debe al ingreso extraordinario que tuvo el año pasado de 297 millones de euros procedente de la partida de 'deterioros y enajenación de inmovilizado', que este año no ha tenido, según el último balance de resultados que la compañía ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en el que no informa de su resultado neto.

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En términos comparables, la compañía apunta que las ventas crecieron un 10,2%, al tiempo que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 321 millones de euros, un 15% más, también en términos comparables.

El negocio de construcción sumó 1.625 millones de euros, un 2,6% más (+6,9% en términos comparables); el de autopistas 336 millones, un 3,6% más (+13,7%); el de energía 118 millones, un 59,4% más (+62,9%); el de aeropuertos 5 millones, un 6% más (+10,9%); y el resto de conceptos otros 13 millones, un 81,5% menos (+20,5% en términos comparables).

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El tráfico de sus autopistas en Estados Unidos se vio afectado por las condiciones climatológicas adversas, aunque las subidas de precios por encima de la inflación permitieron que los ingresos aumentasen hasta un 18% en algunas vías de peaje.

En la división de Construcción, la cartera de pedidos alcanzó un máximo histórico de 17.555 millones de euros al cierre del primer trimestre. Norteamérica representó el 45%, Polonia el 25% y España el 14% del total de la cartera, mientras que el margen EBIT ajustado se situó en el 3,1%.

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En cuanto a Aeropuertos, la compañía ha informado de que el proyecto de la New Terminal One (NTO) del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York continúa avanzando hacia su puesta en funcionamiento y alcanzó un progreso del 87% en su proceso de construcción. La NTO cuenta con 30 acuerdos con compañías aéreas, de los cuales 21 son contratos en firme y 9 cartas de intenciones.

En el plano financiero, Ferrovial cerró el primer trimestre del año con una liquidez de 5.451 millones de euros y una deuda neta consolidada de -1.218 millones de euros, excluyendo los proyectos de infraestructuras en ambos casos.

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"Hemos comenzado 2026 con un fuerte impulso, como demuestran el significativo crecimiento de los ingresos en todas nuestras autopistas de Norteamérica, el avance continuo en proyectos emblemáticos como la NTO y la sólida rentabilidad del negocio de Construcción. Vemos una atractiva cartera de oportunidades en regiones de alto crecimiento en Estados Unidos y un número creciente de oportunidades de colaboración público-privada", afirmó el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos.

DISPARA EL DIVIDENDO

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La compañía ha informado del pago de un nuevo dividendo flexible de 400 millones de euros a partir del 15 de junio, cuyo importe por acción dará a conocer el próximo 15 de mayo. Sus acciones cotizarán ex-dividendo a partir del 18 de mayo de 2026.

El dividendo anunciado el año pasado para su entrega en junio de 2025 ascendió a un máximo de 228 millones de euros, por lo que la subida alcanza del 75%.

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