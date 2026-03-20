Agencias

Muere un civil en un ataque ucraniano en el suroeste de Rusia

Un hombre perdió la vida en Múrom tras el impacto de un dron, informaron autoridades locales, lo que evidencia el aumento de operaciones aéreas y la escalada en el empleo de tecnología no tripulada por ambas partes en la zona fronteriza

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El balance oficial indica que el último ataque con drones en la región suroccidental de Rusia forma parte de la creciente serie de incidentes que involucran tecnologías no tripuladas entre ambos bandos en la frontera con Ucrania. Según informó la agencia estatal TASS, un residente de Múrom perdió la vida como resultado directo de las heridas ocasionadas por el impacto de un dron ucraniano en la zona de Shebékino, en la región de Bélgorod. La muerte de este civil fue confirmada públicamente por el gobernador Viacheslav Gladkov, quien detalló que el fallecimiento se produjo en el momento del ataque y que el incidente ocurrió durante la madrugada del viernes.

El gobernador utilizó sus canales en redes sociales para compartir detalles sobre el suceso, lamentando la pérdida humana y subrayando el nivel de gravedad de la situación. TASS reportó que, en el mismo intervalo temporal, los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron 26 drones de origen ucraniano, interceptados en la noche previa y las primeras horas de esa jornada. Las autoridades rusas enfatizaron la acción de las defensas para contener la oleada de ataques aéreos, mientras que los informes publicados por TASS también recogieron la versión ucraniana. Fuentes oficiales ucranianas afirmaron haber derribado 133 de los 156 drones lanzados por Rusia en recientes operaciones, evidenciando un aumento significativo de actividades aéreas y enfrentamientos en la zona fronteriza.

La escalada en el empleo de vehículos aéreos no tripulados por ambas partes refleja una transformación tecnológica en la dinámica del conflicto. Tanto Moscú como Kiev han incrementado el uso de estos sistemas para atacar infraestructura y posiciones enemigas, trasladando parte de la confrontación armada al espacio aéreo. Según publicó TASS, los ataques y respuestas con drones forman una parte central de las estrategias militares actuales, y cada uno de los bandos mantiene canales de comunicación oficiales para difundir reportes regulares de operaciones ejecutadas y de aparatos interceptados o destruidos.

El contexto general en que se produjo la muerte del civil en Múrom es el de la invasión rusa a Ucrania, una ofensiva que comenzó a finales de febrero de 2022 por decisión del presidente Vladimir Putin y que abrió una etapa de hostilidades activas en las regiones fronterizas. Desde entonces, ambas fuerzas han multiplicado las incursiones y las acciones de respuesta, especialmente en zonas como Bélgorod, donde los habitantes afrontan los riesgos derivados tanto de ataques ucranianos como de operativos rusos en territorio próximo a la frontera.

Tal como consignó TASS, los datos divulgados por ambos gobiernos muestran la utilización diaria de decenas de drones como instrumentos de ataque y de defensa. Las cifras expuestas de interceptaciones y pérdidas reflejan la dimensión del enfrentamiento y la presión persistente sobre áreas civiles situadas cerca del frente. Las autoridades de ambas naciones hacen públicas sus versiones sobre los sucesos y narran las consecuencias de estos incidentes, contribuyendo a que la situación de inseguridad permanezca alta entre la población.

La preocupación de los oficiales regionales, manifestada en los comunicados y en los mensajes difundidos tras los eventos, apunta al impacto directo que la escalada armada tiene en la vida cotidiana de los habitantes de localidades como Múrom. Desde el inicio de la invasión, los gobiernos ruso y ucraniano han enfocado parte de sus esfuerzos en mantener informada a la opinión pública sobre el curso de las operaciones aéreas y sobre las implicancias de los ataques y defensas desarrollados en el espacio limítrofe.

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