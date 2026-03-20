Las navieras del Puerto de Tarifa cancelan todos sus ferris del viernes hacia Tánger debido al temporal

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras informó que las navieras que conectan Tarifa con Marruecos añadieron nuevas cancelaciones de rutas, sumándose al cierre ya comunicado desde la tarde del jueves. La jornada del viernes se mantendrá sin actividad marítima entre Tarifa y Tánger, como resultado directo de las difíciles condiciones meteorológicas registradas en el Estrecho de Gibraltar, según recogió Europa Press en base a comunicados difundidos por la Autoridad Portuaria en sus canales oficiales.

Balearia y Africa Morocco Link (AML), compañías responsables de los servicios de ferry entre el Puerto de Tarifa, en la provincia de Cádiz, y Tánger, suspendieron la totalidad de sus salidas previstas para el viernes 20 de marzo. El anuncio se produjo a raiz de la alerta amarilla emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que estableció la advertencia por intensas lluvias y oleaje fuerte en la zona, a partir de las 8:00 y hasta las 21:00 horas, según reportó la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Este cierre se produjo después de que el jueves las mismas instalaciones portuarias anunciaran la paralización de actividades desde las 16:00 horas, imposibilitando la salida de cualquier ferry hacia Marruecos desde ese momento y prolongándose a lo largo de toda la jornada del viernes.

El cierre afecta no solo a los trayectos del viernes, sino que también involucra la cancelación anticipada del ferry de Balearia programado para el sábado a las 9:00 horas, lo que amplía el periodo de interrupción del servicio, según indicó el organismo portuario citado por Europa Press. La situación se vincula con la previsión de vientos de Levante en el área, que alcanzarán velocidades de entre 50 y 61 kilómetros por hora, especialmente intensos al oeste de Tarifa y mar adentro hacia el sur del cabo Trafalgar.

A pesar de estas restricciones en el Puerto de Tarifa, las operaciones marítimas en el cercano Puerto de Algeciras permanecen sin alteraciones, manteniendo las conexiones regulares tanto con Tánger Med como con Ceuta. Según los reportes recogidos por Europa Press, en Algeciras no existen demoras ni más cancelaciones notificadas para las próximas horas.

La decisión de mantener cerrado el Puerto de Tarifa responde a la combinación de intensas lluvias y el oleaje elevado previsto por la Aemet para la jornada, con la activación de la alerta amarilla para el área del Estrecho en Cádiz. Frente a este escenario, las autoridades portuarias reiteraron la recomendación de consultar los canales oficiales antes de planificar desplazamientos, en tanto se mantenga la situación meteorológica adversa. Este operativo de cierre preventivo forma parte de los protocolos habituales de seguridad ante fenómenos atmosféricos que puedan comprometer la navegación y la integridad de los pasajeros y tripulantes, según comunicó la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.