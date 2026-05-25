Ericsson deja atrás el considerado como Silicon Valley de Suecia y cambia su sede a Estocolmo

La 'teleco' sueca Ericsson ha decidido trasladar su sede global del municipio de Kista, en la periferia de Estocolmo, al distrito de Hagastaden en la capital sueca, asestando otro golpe al que hace años era calificado como el Silicon Valley sueco y que atraviesa actualmente un momento de declive.

Tras más de dos décadas en Kista, Ericsson ha firmado contratos de alquiler con Atrium Ljungberg y Castellum para un total de cinco propiedades en la nueva zona de Hagastaden, distrito en el norte de Estocolmo que en los últimos años ha iniciado un proceso de crecimiento y donde se concentra cada vez mayor presencia de compañías de tecnología e innovación.

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"Con una ubicación privilegiada en el corazón de la comunidad de colaboración e innovación tecnológica de la ciudad, que incluye un fácil acceso a nuestro ecosistema empresarial en constante evolución, a nuestros socios y a los responsables de la toma de decisiones, Hagastaden es sin duda la mejor opción para nuestras futuras operaciones", ha indicado el presidente y consejero delegado de Ericsson, Börje Ekholm.

La presencia del fabricante sueco de redes y equipos de telecomunicaciones en Kista marcaba en gran medida la importancia de la zona para convertirse en un centro tecnológico clave para el país, mientras que la decisión de abandonar el lugar marca un punto de inflexión al tiempo que Kista ha sufrido un aumento generalizado del crimen organizado desde 2020, según ha informado Bloomberg.

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Ericsson alquilará 58.000 metros cuadrados a Atrium Ljungberg y unos 13.000 metros cuadrados a Castellum, además de un acuerdo previo por 24.000 metros cuadrados con esta última. El traslado al nuevo barrio de Estocolmo está prevista para comenzar en 2028 de manera gradual.

La salida de Ericsson de Kista ya circulaba desde al menos 2024, y a finales de ese año la empresa de gestión e instalaciones Coor Service Management Holding también anunció de que se mudaba de la zona porque "se había vuelto más insegura". En el primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación en Kista fue del 26,7%, más del doble que en el centro de Estocolmo, según datos de Colliers International Group.

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"El nuevo campus urbano de Ericsson en Hagastaden será un excelente lugar de trabajo, diseñado además para fomentar una mayor colaboración e innovación. También servirá de escaparate para nuestros clientes globales, con Ericsson integrado en el dinámico tejido de la ciudad de Estocolmo", ha destacado Ekholm.