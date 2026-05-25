(Previa) El Real Madrid quiere amarrar ante el Badalona Women el subcampeonato de la Liga F Moeve

El Real Madrid tratará este martes de amarrar un nuevo subcampeonato de la Liga F Moeve para lo que necesita ganar en su visita al FC Badalona Women o que la Real Sociedad caiga en el Johan Cruyff ante un Barça Femení de resaca en una jornada 29, penúltima del campeonato, sin demasiados alicientes.

Título, Europa y descenso ya están decididos a falta de dos partidos y sólo falta conocer quién será obtendrá el honorífico subcampeonato, con el Real Madrid y la Real Sociedad separados por tres puntos, pero con las madridistas con el 'goal-average' ganado.

PUBLICIDAD

Por este motivo, el equipo que entrena Pau Quesada podría certificar estas segunda plaza tras el FC Barcelona si gana en su visita al FC Badalona Women, un equipo competitivo y que eleva su nivel cuando juega como local, por lo que no se prevé un partido en principio sencillo para las madridistas.

Si estas no logran sacar los tres puntos, tendrán que esperar a lo que suceda el miércoles en el Johan Cruyff con la Real Sociedad obligada a ganar en su visita al flamante nuevo campeón de Europa, que no querrá dar demasiadas facilidades ante su público, pero que seguramente, tras el desgastes de la final de la Champions y las celebraciones, rotará en busca de tomarse la revancha de la derrota de la primera vuelta, su único borrón liguero esta campaña.

PUBLICIDAD

Del resto de la jornada, destaca la revancha copera entre el Atlético de Madrid y el Costa Adeje Tenerife con la cuarta plaza en la que están empatados a 50 puntos en juego, mientras que el Granada CF, sexto, recibirá al Madrid CFF, y los dos últimos clasificados y ya descendidos, el Alhama CF El Pozo y el Levante UD se cruzarán en busca de una victoria anímica. El DUX Logroño-Athletic Club, el Sevilla FC-SD Eibar y el Deportivo ABANCA-RCD Espanyol completan la jornada.