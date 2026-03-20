España vestirá en el Mundial una segunda equipación inspirada en la tradición literaria española

El nombre de España, con la letra 'Ñ' destacada, tendrá un lugar visible en la parte posterior del cuello de la nueva camiseta alternativa que utilizará la selección masculina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Según reportó Adidas, esa característica busca rendir homenaje tanto al idioma español como a la herencia cultural nacional en la máxima cita futbolística internacional.

La firma alemana presentó este viernes la segunda equipación de la selección, un diseño basado en los elementos históricos de la literatura española. Tal como detalló Adidas, la inspiración principal procede de la relación del país con su tradición literaria, utilizando el color blanco roto como base, con la intención de evocar el tono de una hoja de papel en un libro clásico. Sobre esa superficie, el modelo incorpora un patrón continuo en tono pirita, guiado por motivos y grafismos extraídos de manuscritos y libros antiguos.

Adidas comunicó que, además de la base blanca, el nuevo uniforme introduce detalles en dorado y burdeos en las mangas y en el cuello. La inclusión del dorado remite a la tradición de los escritores y la elegancia de los libros encuadernados, mientras que el burdeos hace referencia a la identidad visual característica del equipo nacional. El nombre “ESPAÑA”, rematado con la letra distintiva 'Ñ', refuerza el sentido de identidad única del país y su idioma, informó Adidas.

El lanzamiento de la equipación formó parte de una presentación global en la que Adidas mostró también las nuevas segundas camisetas de otras 24 selecciones nacionales que participarán en la próxima Copa del Mundo. La compañía explicó que esta colección fue diseñada bajo el principio de conectar elementos culturales propios de cada país con el fútbol contemporáneo, manteniendo la innovación en materiales y cortes. En el caso específico del uniforme español, el simbolismo literario busca destacar la vinculación de la Real Federación Española de Fútbol con la historia y la lengua.

Adidas señaló en su comunicado que la nueva prenda busca combinar la innovación textil con símbolos que representan el orgullo nacional. Por esa razón, el diseño parte de una reinterpretación de motivos clásicos, adaptados al contexto del fútbol moderno y al alcance mundial que supone la participación en la Copa del Mundo. La empresa alemana recalcó además su vínculo histórico con la selección española y describió la camiseta alternativa como una pieza que sintetiza el legado cultural y futbolístico del país, dentro del mayor escenario global del deporte.

El diseño presentado este viernes presenta una estructura visual reconocible, utilizando detalles gráficos que remiten a los trazos y dibujos de antiguos manuscritos. Adidas insistió en que la intención es proyectar internacionalmente la cultura española y su idioma, empleando el fútbol como plataforma. Además, la integración de los colores dorado y burdeos en los acabados tiene el objetivo de darle una identidad diferenciada a la prenda, en línea con las tradiciones y símbolos nacionales.

Según consignó Adidas, esta camiseta se utilizará durante los partidos en los que la selección española actúe como visitante en el torneo. La prenda ya se encuentra disponible dentro de la oferta global anunciada por la compañía, que decidió materializar la presentación de las nuevas equipaciones en una campaña conjunta para todas sus selecciones aliadas.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá reunirá a los equipos con sus nuevas indumentarias en el verano de este año, con la expectativa de una alta visibilidad mediática tanto para los jugadores como para los símbolos escogidos por cada federación. Adidas recalcó en su lanzamiento que su propósito fue crear prendas capaces de transportar los valores y la historia de cada país, y que, en el caso de España, la literatura y la lengua encuentran un lugar destacado en la camiseta alternativa mostrada este viernes.