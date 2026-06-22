Racing Club presenta a Juan Pablo Vojvoda como nuevo entrenador

Buenos Aires, 22 jun (EFE).- El argentino Racing Club presentó este lunes a Juan Pablo Vojvoda como nuevo entrenador de su primer equipo, tras el despido el mes pasado de Gustavo Costas después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

"Juan Pablo Vojvoda es el nuevo director técnico del plantel profesional masculino. El entrenador ya firmó su contrato con La Academia, hasta junio de 2027, junto al presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja y comandó el primer entrenamiento del semestre, esta mañana en el Cilindro", informó la Academia a través de sus redes sociales.

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Vojvoda reemplaza así en el cargo a Gustavo Costas, despedido a finales de mayo pasado tras el empate 2-2 ante el venezolano Caracas que decretó su eliminación del torneo continental en el que se había coronado en 2024.

El nuevo entrenador, de 51 años, viene de dirigir durante poco más de medio año al Santos brasileño, club en el que consiguió en 2025 la clasificación a la actual Copa Sudamericana pero del cual fue despedido en marzo de este año tras un mal comienzo de temporada.

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Antes, pasó por los argentinos Newell's, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán, el chileno Unión La Calera y el brasileño Fortaleza, club al que dirigió cinco temporadas y con el que obtuvo cinco títulos regionales y alcanzó la final de la Copa Sudamericana 2023, donde cayó derrotado ante Corinthians.

Vojvoda toma ahora las riendas de un Racing que necesita levantar cabeza tras un mal primer semestre, en el que además de la temprana eliminación en la Sudamericana incluyó una dura derrota ante Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura de Argentina.

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En este segundo semestre, la Academia afrontará el Torneo Clausura así como la Copa Argentina. EFE