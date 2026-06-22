BCIE impulsa el fortalecimiento del sistema eléctrico de México con una inversión de hasta US$500 millones

PR Newswire

Oviedo, Asturias, 22 de junio de 2026

Oviedo, Asturias, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), banco multilateral de desarrollo, aprobó una Línea de Crédito de hasta US$500 millones a favor del Fideicomiso de Proyectos de Generación Convencional, con la garantía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de los Estados Unidos Mexicanos. Esta operación tiene como propósito estratégico ampliar la capacidad de generación eléctrica del país y consolidar un suministro energético más confiable, estable y accesible para la población mexicana.

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A través de esta inversión, el BCIE canalizará recursos clave hacia el Fideicomiso para robustecer los proyectos de generación eléctrica convencional respaldados por la CFE. Dicha iniciativa se alinea con los objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 del Gobierno de México, orientándose a satisfacer la creciente demanda energética que registran las diversas regiones del país derivado de su dinamismo económico.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la CFE se consolidó como el pilar energético del país al suministrar aproximadamente el 72% de la generación eléctrica nacional, brindando cobertura a una base de usuarios cercano a los 50 millones. Con la participación de la multilateral como aliado financiero en esta operación, la CFE potenciará la continuidad y optimización operativa de su infraestructura productiva.

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El respaldo contribuye al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica del país y genera impactos positivos en la calidad de vida de la población y la competitividad de México. Al ampliar la capacidad de generación, se espera mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, promoviendo un servicio más estable y accesible.

Un Banco de Triple Impacto Positivo

El BCIE es un banco multilateral de desarrollo con 65 años de trayectoria y 15 países miembro que incluyen todos los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Belice, México, Colombia, Argentina y Cuba, en el continente americano; España, en el continente europeo; y República de Corea y República de China (Taiwán) en el continente asiático.

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El BCIE cuenta con las calificaciones AA+ Estable A-1+ de S&P (noviembre 2025), Aa3 Positiva P-1 de Moody's (agosto 2025) y AA+ Positiva de JCR (enero 2026) y aspira a utilizar su solidez financiera y competencias claves para ser un motor de transformación positiva para los países que sirve.

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FUENTE BCIE