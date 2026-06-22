SpaceX firma un acuerdo de suministro a la empresa Reflection AI hasta por 6.300 millones

Nueva York, 22 jun (EFE).- La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX firmó un acuerdo de suministro de capacidad de computación con la empresa Reflection AI, el tercero de este tipo en apenas dos meses, por el que puede recibir hasta 6.300 millones de dólares.

Reflection AI acordó pagar 150 millones al mes a partir del 1 de julio y hasta 2029 a cambio de acceso a los chips de Nvidia GB300 que SpaceX tiene en un centro de datos en Memphis (Tennessee), y que sirven para entrenar y usar modelos avanzados de IA, según informaron este lunes CNBC y TechCrunch.

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El monto del acuerdo asciende a 6.300 millones de dólares, pero cualquiera de las dos empresas lo puede cancelar con un preaviso de noventa días pasados los primeros tres meses, señalan los medios.

SpaceX ha firmado otros dos acuerdos similares para suministrar capacidad de computación, si bien de mayor calibre, con Anthropic, que le pagará 1.250 millones de dólares al mes, y con Google, que le desembolsará 920 millones al mes, en ambos casos hasta 2029, también con posibilidad de cancelar los contratos.

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Reflection AI es una 'startup' creada en 2024 por dos antiguos investigadores de IA de Google Deepmind que se centra en la tecnología de código abierto, aunque todavía no ha lanzado ningún modelo, y está valorada en 25.000 millones de dólares en rondas privadas de financiación, indican medios especializados.

En declaraciones a CNBC, Reflection AI destacó la importancia del código abierto para el ecosistema de la IA, "con más naciones y empresas reconociendo los riesgos y costes asociados con la dependencia exclusiva de modelos cerrados", y dijo que se propone acelerar la "inteligencia abierta estadounidense".

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La empresa dirigida y fundada por el magnate Elon Musk está arrendando capacidad de computación en el centro de datos Colossus 1 de Memphis, en paralelo a su histórica salida a bolsa y a su primera emisión de bonos de deuda para refinanciarse, luego de tres días de caídas bursátiles.

SpaceX perdió un 16 % este lunes en bolsa, pero subía cerca del 1 % en las operaciones posteriores al cierre. EFE