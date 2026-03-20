Ernesto Valverde anuncia que no seguirá en el Athletic la próxima temporada

Ernesto Valverde alcanzará el domingo su partido número 495 como director técnico del Athletic Club, convirtiéndose así en el entrenador con más encuentros en el banquillo rojiblanco. Esta cifra se sumará a los más de 500 partidos que habrá dirigido tras completar la actual temporada, según publicó el medio digital 20minutos. La noticia principal, dada a conocer este viernes, es la decisión del entrenador de Cáceres de no continuar al frente del equipo la próxima campaña, una determinación tomada en consenso con la directiva y que llega en la recta final de LaLiga, en la que el club encara los últimos diez partidos fundamentales para sus aspiraciones deportivas.

Tal como detalló 20minutos, Valverde comunicó la noticia a través de un video difundido en las redes oficiales de la entidad vasca. En ese mensaje, el entrenador explicó que su salida es fruto de una reflexión prolongada y conversaciones mantenidas con el club. “Hola a todos y a todas. Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el Club y la quería compartir con vosotros”, dijo Valverde en la grabación, citada por el citado medio.

El técnico insistió en la relevancia de los partidos restantes de la competición. “Diez partidos en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo vamos a dar todo y que, indudablemente, si estamos todos juntos lo podemos conseguir, sin ninguna duda”, sostuvo, según recogió 20minutos. El primer compromiso tras el anuncio será el domingo ante el Real Betis, encuentro que marcará un nuevo récord personal para Valverde en el club bilbaíno.

El club vizcaíno ha remarcado, de acuerdo con lo reportado por 20minutos, que la despedida oficial de Valverde como entrenador se realizará tras finalizar la presente temporada. La figura del técnico, apodado 'el txingurri', está vinculada a una de las etapas de mayor relevancia reciente en la historia del Athletic. En la década que ha dirigido al equipo, distribuidos en tres etapas (2003-2005, 2013-2017 y 2022-2026), Valverde ha logrado dos títulos: la Supercopa de 2015/16 y la Copa del Rey de 2023/24.

El triunfo en la Copa de la pasada temporada representó un hito para la entidad, pues permitió que la afición athleticzale celebrara el regreso de La Gabarra tras cuatro décadas. Según explicó 20minutos, esa hazaña se suma a una carrera que también incluye seis temporadas como jugador rojiblanco entre 1990 y 1996, etapa en la que Valverde disputó 188 partidos y anotó 50 goles.

El Athletic ha definido el anuncio como el inicio de la despedida de una “leyenda viva del Athletic Club”, expresión transmitida en el comunicado institucional citado por 20minutos. No obstante, tanto la directiva como el propio entrenador han reiterado que el foco inmediato se encuentra en los partidos restantes de liga, que determinarán si el club alcanza los objetivos planteados para el cierre del curso.

El recorrido de Valverde al frente del Athletic, según informa 20minutos, ofrece un balance en el que sobresalen tanto la regularidad en el banquillo como los éxitos recientes. El técnico ha conducido al vestuario bilbaíno a disputar y conquistar finales, consolidando al equipo en la élite del fútbol español a lo largo de distintas etapas, lo que explica por qué su figura es considerada de especial relevancia por la afición.

La coordinación entre Valverde y el club respecto a su salida refuerza la idea de un cierre compartido y meditado. Según reiteró 20minutos, la decisión ya se encontraba definida antes de la comunicación pública y fue dialogada ampliamente durante el curso. Mientras permanece en el cargo, el entrenador extremeño dirige estos últimos encuentros con el objetivo de culminar su trayectoria en el Athletic Club logrando nuevas metas deportivas, en una temporada todavía abierta a retos deportivos importantes.