Dimensiones Club lanza una campaña para descubrir Argentina con descuento y catálogo vigente hasta 2027

Los agentes de viajes que utilicen el sistema de reservas Ciber Booking podrán acceder de forma automática a los descuentos y promociones de la última campaña lanzada por Dimensiones Club, según informó el medio que difundió esta información. Entre los incentivos ofrecidos a los profesionales del sector, se incluye la posibilidad de acumular bonificaciones por 75 euros mediante el programa Travelance Club para canjear en futuras operaciones con Dimensiones Club, y de convertir reservas en tarjetas regalo de Amazon a través del sistema Travelance Rewards. Esta estrategia busca reforzar la cooperación y fidelización con las agencias asociadas al hub Travelance.

Dimensiones Club, operador turístico integrado en esa plataforma, ha presentado su campaña “Descubre Argentina” al mismo tiempo que lanzó el catálogo “Patagonia Argentina & Chile 2026-2027”, según consignó la publicación fuente. Como parte de esta iniciativa, se ofrece un ahorro de hasta 150 euros por persona en reservas realizadas hasta el 30 de abril de 2026, válido para salidas programadas hasta el 15 de marzo de 2027. La selección de recorridos abarca un total de 10 propuestas: ocho centradas en Argentina, dos en Chile y una más que combina un extenso itinerario de 21 días por ambos territorios bajo el nombre “Patagonia Argentina & Chilena”.

De acuerdo con la información, los paquetes incluyen visitas a algunos de los puntos turísticos más emblemáticos del Cono Sur, como los glaciares de la Patagonia, las Cataratas del Iguazú, la ciudad de Buenos Aires y la conocida temporada de avistamiento de ballenas. Estos itinerarios buscan aprovechar los principales atractivos regionales y proponen una logística optimizada, integrando dos noches de estadía en Buenos Aires al comienzo del viaje y una noche adicional posterior a la experiencia en Iguazú, detalló la fuente.

Los programas incorporan diferentes categorías de alojamiento, seleccionadas en función de su ubicación y de los estándares de calidad ofrecidos. Según la información publicada, la variedad hotelera forma parte del esfuerzo por adaptar la oferta a distintos perfiles de viajeros y responder a la demanda por experiencias locales auténticas.

Los interesados en participar de esta campaña pueden gestionar la reserva y disponibilidad alojados en la plataforma Ciber Booking, el entorno digital de Dimensiones Club que permite acceder de manera centralizada a las condiciones especiales, aplicar automáticamente los descuentos e integrar los beneficios de los programas de fidelización de Travelance. El acceso a la plataforma centraliza la operación y facilita la aplicación instantánea de todas las promociones vigentes, según detalló el medio que difundió el anuncio.

La campaña presentada por Dimensiones Club tiene vigencia en las condiciones mencionadas hasta 2027 y se centra en potenciar tanto la captación de nuevos viajeros como la retención y la fidelización de agencias colaboradoras dentro del ecosistema Travelance, tal como publicó la fuente original.