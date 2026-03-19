Agencias

Un hospital del sur de Líbano denuncia "graves daños" por un ataque de Israel

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El Hospital Universitario Sheij Ragheb Harb de la ciudad libanesa de Tul, en el sur del país, ha denunciado este jueves "graves daños" ocasionados por un ataque militar de Israel contra un edificio contiguo a sus instalaciones, que ha afectado a varias de sus unidades.

En un comunicado, la dirección del centro hospitalario ha expresado su "condena" del ataque. "Como resultado el bombardeo provocó graves daños en las instalaciones del hospital, incluido el departamento de cuidados intensivos, además de casos de asfixia entre pacientes y personal que fueron atendidos de inmediato", ha informado.

El propio hospital ha señalado que el ataque constituye una "flagrante violación de las leyes internacionales", así como una "amenaza directa" para los pacientes y el personal médico. Por ello, ha pedido a las autoridades oficiales y a las organizaciones internacionales que "actúen con urgencia" y trabajen en la protección de las instituciones sanitarias, para asimismo garantizar la seguridad de los trabajadores médicos.

"Reafirmamos nuestra continuidad en el desempeño de nuestra misión humanitaria a pesar de todos los desafíos", ha recalcado la dirección del hospital libanés.

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