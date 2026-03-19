Oleksandr Sirski comunicó que los planes de las fuerzas armadas rusas incluyen el reclutamiento de hasta 409.000 personas adicionales para el año 2026, un volumen de movilización que Sirski asocia con las pérdidas significativas sufridas por Moscú en el frente y la necesidad de restablecer contingentes ante una posible ofensiva tras el término del invierno. Según informó el comandante en jefe del ejército ucraniano, el ejército ruso no muestra intención de reducir sus operaciones militares y se prepara para intensificar la agresión sobre territorio ucraniano, según las declaraciones recogidas por diversos medios, entre ellos el que publicó el encabezado y subtítulo de la noticia.

De acuerdo con la información difundida por el propio Sirski en redes sociales, las Fuerzas Armadas rusas han incrementado su actividad en los frentes desde que la llegada de temperaturas más suaves ha permitido una mayor movilidad táctica. Según detalló el mando ucraniano, Moscú mantiene su postura de hostilidad, desarrollando maniobras con vistas a expandir la capacidad ofensiva en cuanto las condiciones climáticas lo permitan. Tal como consignó el medio citado, Sirski remarcó que Rusia prosigue en sus esfuerzos para una escalada militar y, a pesar de las negociaciones suspendidas que se ven impactadas por el conflicto que persiste en Oriente Próximo, la dirección militar rusa prepara un fortalecimiento de sus líneas con una recluta masiva.

El avance de este plan de movilización, señaló Sirski según reportó la fuente informativa, supone un giro respecto a etapas anteriores de la invasión, cuando la convocatoria de reservistas o nuevos soldados se centraba principalmente en regiones del interior y áreas económicamente más afectadas. Ahora, las autoridades rusas empiezan a contemplar la inclusión de las grandes ciudades en su estrategia de llamada a filas, lo que evidencia, según los militares ucranianos, la magnitud de las bajas acontecidas desde el inicio del conflicto.

El comandante en jefe ucraniano atribuye la necesidad de ampliar tan considerablemente el ejército ruso a las recientes pérdidas sufridas por Moscú, las cuales podrían obstaculizar los planes de lanzar grandes acciones ofensivas a gran escala en la etapa posterior al invierno. El foco de preocupación, detalló la fuente, reside en que esta expansión del ejército podría preparar el terreno para un repunte de los combates durante 2026, incrementando la presión sobre las líneas ucranianas.

La estrategia de Rusia, tal como describió Sirski y difundió el medio, revela una intención persistente de sostener y aumentar la intensidad de las operaciones militares, buscando compensar el desgaste en sus fuerzas con el reclutamiento a gran escala. Mientras tanto, las conversaciones diplomáticas para buscar una salida al conflicto permanecen en pausa, en parte por el contexto internacional y el impacto de las hostilidades concurrentes en otras regiones, lo que complica cualquier acercamiento negociador a corto plazo.

En síntesis, la evaluación del alto mando ucraniano, recogida por la fuente original, apunta a la existencia de una planificación rusa orientada a reforzar su capacidad militar a pesar de las dificultades enfrentadas en el terreno, anticipando un posible recrudecimiento de las acciones militares conforme avance el próximo ciclo estacional y se completen las fases de reclutamiento proyectadas.