Separatistas de Alberta recogen más de 300.000 firmas en favor de un referéndum por la independencia

El movimiento separatista de la provincia canadiense de Alberta, en el oeste del país y fronteriza con Estados Unidos, ha asegurado haber presentado ante las autoridades cerca de 302.000 firmas en pro de lograr la celebración de un referéndum sobre la independencia, tras haber superado el umbral de 177.732 firmas requerido para ello.

Las mismas han sido presentadas por el responsable de la organización independentista Stay Free Alberta, Mitch Sylvestre, quien ha llegado a la oficina de Elections Alberta, sita en Edmont, capital de la provincia, con varias cajas que albergaban las firmas que habrán de ser verificadas. Todo ello con la mirada puesta en el propósito de esta organización de que sea celebrada la referida consulta el 19 de octubre de este mismo año.

PUBLICIDAD

"No creo que (la primera ministra de Alberta) Danielle Smith pueda, políticamente hablando, ignorar a los cientos de miles de albertanos que hicieron cola, incluso en las oscuras noches de enero, para tener la oportunidad de votar sobre la independencia", ha considerado el abogado del movimiento, Jeffrey Rath, en declaraciones recogidas por Radio Canadá.

No obstante, Smith ya ha manifestado con anterioridad que convocará un referéndum provincial sobre la separación, si se alcanzan y verifican las firmas necesarias para la votación que Stay Free Alberta espera que tenga lugar el próximo octubre.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la cuestión secesionista sobre esta provincia rica en petróleo que alberga a una población de unos cinco millones de personas, de acuerdo con el portal Alberta Economic Dashboard, también ha captado la atención de la Casa Blanca hasta el punto de que a finales de enero el primer ministro de Canadá, Mark Carney, emplazó al mandatario estadounidense, Donald Trump, a respetar la "soberanía canadiense", después de que trascendiera un encuentro entre funcionarios de Washington y representantes separatistas de Alberta.

Sobre dicho encuentro se pronunció entonces Rath, quien tras asistir al mismo celebró, en declaraciones al 'Financial Times', que Estados Unidos estaba "sumamente entusiasmado con una Alberta libre e independiente". También lo hizo la propia Smith, quien adoptando una línea similar a las palabras de Carney abogó por una Administración estadounidense que respete la soberanía canadiense limitando "el debate sobre el proceso democrático de Alberta a los albertanos y canadienses".

PUBLICIDAD