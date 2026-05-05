Agencias

Detenida una mujer por el presunto asesinato de su pareja en Salt (Girona)

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 31 años por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Salt (Girona) este lunes por la tarde.

La detención tuvo lugar en torno a las 15:55 horas del lunes, cuando una mujer se presentó en dependencias policiales para informar de que había matado a su pareja en el domicilio de ambos y, tras desplazarse agentes de la policía catalana hasta el lugar de los hechos, localizaron el cuerpo de un hombre sin vida que presentaba signos de violencia, informan en un comunicado.

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Se ha abierto una investigación para esclarecer sus causas.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informado que la magistrada de la plaza 4 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Girona ha practicado el levantamiento del cadáver y se ha hecho cargo de la investigación.

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No constan antecedentes violentos entre ambos y la causa queda secreta.

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