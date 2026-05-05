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La UE y Armenia celebran su primera cumbre bilateral

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Ereván, 5 may (EFE).- La Unión Europea (UE) y Armenia celebran este martes su primera cumbre bilateral en Ereván, que ya acogió la víspera la reunión de la Comunidad Política Europea (CPE) con la participación de representantes de casi medio centenar de países.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, elogió el lunes al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, por "aprovechar la oportunidad histórica de acercar a Armenia a la UE".

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Costa y Pashinián presidirán la cumbre junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también llegó el domingo al país caucásico.

La UE busca dar un espaldarazo a la gestión de Pashinián, quien ha decidido diversificar la política exterior del país y congelar la cooperación militar con la alianza militar postsoviética liderada por Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.

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Como ocurriera hace un año en Moldavia, la cumbre tiene lugar poco antes de las elecciones legislativas en Armenia -7 de junio-, en las que Pashinián buscará la reelección frente al partido fundado por Samvel Karapetián, un oligarca bajo arresto domiciliario que hizo su fortuna en Moscú.

Pashinián mantuvo recientemente en el Kremlin un enfrentamiento dialéctico con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el que le recordó que Armenia "es un país democrático" que no admite presiones de Moscú.

Hace unos días, el organismo de defensa del consumidor en Rusia, Rospotrebnadzor, suspendió la venta e importación del agua mineral armenia Dzhermuk por motivos sanitarios, según informó el diario RBC.

Dicha táctica ya fue empleada en el pasado por las autoridades rusas en relación con el agua mineral georgiana Borjomi o el vino moldavo.

En un intento de defender al país caucásico de las amenazas híbridas rusas -injerencia, desinformación y financiación ilegal-, Bruselas aprobó recientemente el despliegue de una misión civil, que instruirá y asesorará en el plano operativo y estratégico a las fuerzas de seguridad locales durante los próximos dos años. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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