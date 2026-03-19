Agencias

Felipe VI recorre el centro de Salamanca junto a Sergio Matarella y se toman un café en la Plaza Mayor

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El Rey Felipe VI ha visitado este jueves Salamanca, donde ha participado en el acto de Investidura del presidente de la República Italiana, Sergio Matarella, como Doctor Honoris Causa de la Universidad salmantina y, antes de ello, ambos han recorrido parte del centro monumental de la ciudad Salamanca y se han detenido en la Plaza Mayor donde han tomado un café en una de las terrazas de hostelería.

Pasadas las 11.00 horas el monarca ha llegado a Salamanca y posteriormente ha recorrido junto a Matarella varias calles del centro de la ciudad. Ambos jefes de Estado han detenido su marcha en varios lugares, como la escalinata del Palacio de Anaya, donde han mantenido una conversación durante unos minutos con un grupo de alumnos procedentes de Italia, quienes les han dado las gracias por interesarse por ellos.

A continuación han tomado la Rua Mayor, en dirección a la Plaza Mayor salmantina, donde se han sentado en la terraza del restaurante Nero para tomar un café. Desde allí se han dirigido al Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad, donde se celebraba el acto de Investidura del presidente italiana como Doctor Honoris Causa.

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