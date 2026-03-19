Agencias

El Govern aprueba un suplemento de crédito 5.988 de millones ante la falta de Presupuestos

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La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha anunciado que el Govern ha aprobado un suplemento de crédito de 5.988 millones de euros ante la falta de Presupuestos para 2026.

Lo ha explicado en una rueda de prensa este jueves tras un Consell Executiu extraordinario para aprobar el decreto ley de suplemento de crédito, que ha dicho que era necesario para hacer frente a las obligaciones y el funcionamiento normal de la Generalitat.

Esta aprobación se da después de que el Govern y ERC pactaran este miércoles retirar el proyecto de cuentas que se debía debatir este viernes en el Parlament y se emplazaran a negociar hasta el próximo verano.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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