Un ataque con misil iraní deja dos muertos en la periferia de Tel Aviv

El medio Times of Israel identificó a las víctimas del reciente ataque en Ramat Gan como una pareja de aproximadamente setenta años. Ambos intentaban llegar a un refugio antiaéreo cuando resultaron alcanzados por la metralla proveniente de un misil de origen iraní, según información de este medio. Los servicios de emergencia israelíes confirmaron el fallecimiento en el lugar. Según informaron los equipos de ambulancias de la Estrella de David Roja (Magen David Adom), tanto el hombre como la mujer presentaban “heridas graves por metralla” que resultaron fatales.

El servicio de emergencias difundió estos datos a través de redes sociales y explicó que, en un primer momento, las víctimas fueron catalogadas como pacientes críticos antes de confirmar oficialmente sus muertes. El incidente sucedió en Ramat Gan, una zona residencial de la periferia de Tel Aviv, en un contexto de intensas alertas antiaéreas y estampidas hacia refugios por parte de la población civil.

Tal como consignó Times of Israel, los misiles impactaron tras una alerta previa del ejército israelí. En un comunicado, la fuerza castrense comunicó que detectó el lanzamiento de misiles iraníes y activó los sistemas de defensa encargados de interceptar la amenaza. “Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza”, citó la publicación, atribuyendo la declaración al comunicado militar difundido momentos antes del impacto.

Junto a las víctimas mortales, Times of Israel detalló que un joven de 25 años resultó herido en la localidad de Bnei Brak, también ubicada en los alrededores de Tel Aviv. Los equipos médicos atendieron al joven y lo trasladaron para recibir atención hospitalaria. Mientras tanto, otros equipos móviles del Magen David Adom sufrieron directamente los efectos del ataque, ya que una ambulancia resultó alcanzada por otro proyectil durante los mismos bombardeos iraníes, reportó la fuente.

El contexto general viene marcado por una escalada de tensiones que, según publicaron Times of Israel y diversas fuentes de emergencia, inició el 28 de febrero tras una ofensiva sorpresa lanzada contra Teherán por parte de Israel y Estados Unidos. Desde esa fecha, los ataques de Irán hacia distintos puntos de Israel han persistido. La ONG Human Rights Activists in Iran (HRA) informó que la ofensiva habría causado más de 3.000 muertes en territorio iraní, mientras que reportes oficiales de las autoridades de Irán sitúan la cifra de fallecidos en 1.200.

El servicio de ambulancias de la Estrella de David Roja se mantuvo en alerta máxima tras los ataques, desplegando personal en distintas zonas de la periferia de Tel Aviv para atender situaciones de emergencia y coordinar evacuaciones de civiles. Los relatos recogidos por Times of Israel subrayan que el ataque generó pánico en áreas residenciales y ocasionó acciones de emergencia tanto en Ramat Gan como en otras localidades cercanas.

La secuencia de hechos confirma la continuación de acciones militares directas entre Irán e Israel y un aumento del riesgo para la población civil. Los sistemas de defensa aérea israelíes han incrementado sus protocolos de intervención, y tanto el ejército como las autoridades sanitarias mantienen monitoreo constante de la situación y de las posibles represalias derivadas del conflicto, según las publicaciones de Times of Israel y los comunicados de los servicios de emergencia.