Ucrania y Reino Unido anuncian que intensificarán su colaboración en seguridad e industria de defensa

El acuerdo para la producción bajo licencia del dron interceptor 'Octopus' en territorio británico, un sistema diseñado por ingenieros ucranianos, marca uno de los principales avances en la colaboración tecnológica en defensa entre Ucrania y el Reino Unido. De acuerdo con el comunicado conjunto publicado por las oficinas del primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la alianza busca consolidarse en proyectos tecnológicos avanzados, con énfasis en drones, defensa aérea y desarrollo de capacidades innovadoras, en un contexto marcado por la necesidad de acelerar la modernización de la capacidad defensiva europea frente a amenazas externas.

Según informó el medio Europa Press, el encuentro entre ambas autoridades tuvo como eje la voluntad de reforzar la colaboración estratégica no sólo en asuntos militares sino también en el diseño conjunto de soluciones para fortalecer a largo plazo la seguridad tanto de Ucrania como del continente europeo. Londres reiteró su apoyo a la defensa de Kiev mediante asistencia militar sostenida y cooperación en tecnología de defensa avanzada, resaltando como prioridades la defensa antiaérea, la artillería y el incremento del alcance en la potencia de fuego.

El documento difundido por Europa Press resalta que el desarrollo conjunto incluye inversión en investigación y desarrollo (I+D), integración de líneas de producción y cadenas de suministro, además de la creación de asociaciones industriales enfocadas en la fabricación a gran escala de sistemas de defensa. Las partes han anunciado iniciativas como el programa Lyra, que comprende el impulso a la producción de drones, el perfeccionamiento de sistemas de protección aérea y la colaboración en áreas de innovación estratégica, utilizando tecnologías que han sido probadas en el actual escenario de conflicto en Ucrania.

Ucrania, en palabras del comunicado recogido por Europa Press, es vista no sólo en calidad de país receptor de ayuda, sino que también se posiciona como actor relevante en materia de seguridad colectiva euroatlántica, contribuyendo con conocimiento adquirido en el combate y el manejo de escenarios hostiles. El intercambio de estas experiencias se integrará sistemáticamente en la cooperación bilateral, con el objetivo de mejorar la preparación e innovación de los sistemas defensivos británicos y europeos, especialmente en el manejo de dispositivos no tripulados, guerra electrónica y protección de infraestructuras críticas.

En el apartado dedicado a la integración de inteligencia y la coordinación estratégica, el comunicado conjunto detalló la intención de potenciar el flujo de información operativa segura, a través de canales resilientes y de confianza, que permitan intercambiar datos oportunos y efectivos para la toma de decisiones. Reino Unido y Ucrania también asumirán tareas conjuntas, como la formación y realización de ejercicios conjuntos, particularmente en el ámbito de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, plataforma liderada por Londres e integrada por naciones del norte de Europa y la región báltica.

Otra de las líneas de cooperación se basa en la coordinación de sanciones económicas y políticas dirigidas contra Rusia. Los gobiernos detallaron que su trabajo incluirá el fortalecimiento de medidas para enfrentar la denominada “flota fantasma” vinculada a Moscú y la implementación de nuevas herramientas legales y financieras que persiguen que Rusia responda económicamente por el daño causado en el territorio ucraniano. Sobre este punto, el texto enfatiza el compromiso de mantener activos rusos bloqueados en todas las jurisdicciones hasta que Rusia detenga sus operaciones militares y haga frente a las indemnizaciones por los perjuicios generados.

Paralelamente, las oficinas de ambos mandatarios difundieron que se priorizará el respaldo a la participación de Ucrania en procesos de paz y seguridad internacional, en particular aquellos liderados por Estados Unidos, así como políticas para fortalecer la seguridad energética del país del este europeo. El comunicado detalla que el gobierno británico y la administración ucraniana pretenden, de manera conjunta, investigar todas las alternativas legales posibles para asegurar fondos para la reconstrucción y el sostenimiento de Ucrania.

Las conversaciones entre Starmer y Zelenski también abordaron la necesidad de corregir las deficiencias detectadas en los sistemas de defensa aérea tanto ucranianos como británicos y en el conjunto de la región euroatlántica. Entre las prioridades listadas figuran la integración de sistemas de detección, interceptores, tecnología antimisil de crucero y capacidades balísticas antimisil adaptadas a los desafíos bélicos contemporáneos.

El comunicado enfatizó el valor que representa para el Reino Unido la experiencia ucraniana en el manejo de operaciones a gran escala. Tanto Londres como Kiev consideran que las lecciones aprendidas en el frente, las innovaciones tácticas y los métodos de combate han permitido la generación de un flujo de conocimiento estratégico útil no sólo para la defensa nacional, sino también para socios de la región. Según indicó Europa Press, parte de la cooperación bilateral girará en torno a compartir y analizar estos aprendizajes, focalizándose principalmente en el desarrollo de tecnologías de defensa no tripuladas, contramedidas ante drones, mejora en la guerra electrónica y consolidación de la resiliencia de instalaciones críticas.

El compromiso acordado incluye, además, la búsqueda de mecanismos para garantizar que los activos estatales rusos permanezcan congelados hasta que Moscú cese agresiones y compense los daños causados, posicionando este punto como parte estructural de la hoja de ruta acordada entre ambas naciones.

De acuerdo con Europa Press, el enfoque general de la declaración conjunta evidencia que ambas partes no sólo aspiran a responder a las necesidades actuales del campo de batalla, sino también a incentivar la innovación, la producción a gran escala y la consolidación de una cooperación a largo plazo dentro del sector industrial militar europeo.